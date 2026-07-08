Luxo

Batizada de "Enejota", embarcação de cerca de 800 m² foi construída no Brasil e deve ter Angra dos Reis como destino.

O atacante Neymar adquiriu um novo iate de luxo avaliado em aproximadamente R$ 120 milhões. Batizada de Enejota, em referência às iniciais do jogador, a embarcação possui cerca de 800 metros quadrados, seis suítes e um heliponto.

O projeto foi desenvolvido pelo designer Fernando Almeida e construído pela empresa SuperYachts, especializada em embarcações de alto padrão. O iate é equipado com quatro motores Caterpillar de 1.450 cavalos de potência cada, capazes de levá-lo a uma velocidade máxima de 20 nós, o equivalente a cerca de 37 km/h.

Fabricado no Brasil, o superiate deixou o estaleiro em Fortaleza (CE), passou por Recife (PE) e deve seguir para Angra dos Reis (RJ), onde há expectativa de que permaneça ancorado. O litoral de Santa Catarina também aparece entre os possíveis destinos da embarcação.

Além do espaço interno de alto padrão, o Enejota oferece estrutura voltada ao lazer e à privacidade, com ambientes amplos e um heliponto que facilita o acesso ao iate.

Vida pessoal e futuro na carreira

Enquanto o novo iate segue viagem, Neymar está em Orlando, nos Estados Unidos, onde acompanha a família. A esposa, Bruna Biancardi, organizou uma festa para comemorar o primeiro aniversário da filha Mel, celebrado na última segunda-feira (6).

O atacante, de 34 anos, também vive um momento de indefinição na carreira após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ainda não há uma data confirmada para sua reapresentação ao Santos.

O clube paulista volta a campo no próximo dia 16 para enfrentar o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o futuro profissional do camisa 10 segue cercado de expectativas.

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