Repercussão nas redes

Relato de testemunha ganhou destaque após morte de Ruan Silveira na Praia da Lua; vídeos mostram movimentação no local após o afogamento.

A morte do técnico de enfermagem Ruan Silveira, de 31 anos, na Praia da Lua, em Manaus, ganhou repercussão nas redes sociais após uma testemunha criticar a atitude de pessoas que estavam no local durante o afogamento.

Segundo o relato publicado, pessoas que acompanhavam Ruan teriam continuado bebendo e se divertindo depois da morte do profissional.

“Uma grande tristeza pelo que aconteceu com esse rapaz. Estávamos no local do acontecimento e, infelizmente, os que se diziam amigos não fizeram nada por ele. Voltaram a beber e a se divertir ao lado do corpo, como se nada tivesse acontecido”, escreveu a testemunha.

Além disso, a pessoa fez um alerta sobre a importância de escolher bem as amizades. “O mundo, para muitos, esfriou. Infelizmente. Escolham bem quem vocês chamam de amigos. Que Deus possa confortar o coração dessa mãe!”, afirmou.

Após a publicação, o relato ganhou destaque nas redes sociais. Enquanto isso, vídeos divulgados do momento mostram que a movimentação de banhistas na Praia da Lua continuou após o resgate.

As imagens indicam que o fluxo no balneário seguiu normalmente, com pessoas permanecendo no local. No entanto, os vídeos não confirmam todos os detalhes citados pela testemunha, como a conduta específica de cada pessoa depois do ocorrido.

Por outro lado, o relato da testemunha passou a ser associado pelos internautas às imagens divulgadas, que mostram a rotina do local após a ocorrência.

Morte aconteceu durante banho no Rio Negro

O técnico de enfermagem morreu afogado na tarde deste sábado (11), durante um banho na Praia da Lua, um dos balneários mais conhecidos de Manaus, localizado na margem esquerda do Rio Negro.

Segundo testemunhas, Ruan chegou ao local em uma lancha acompanhado de um grupo de pessoas após uma festa. Depois disso, ele entrou no rio e nadou em direção a um tronco de árvore que ficava distante da faixa de areia.

Ainda conforme os relatos, o técnico de enfermagem acabou se afogando próximo à estrutura. Por isso, banhistas que estavam na praia correram para ajudar e conseguiram retirar Ruan da água. Entretanto, ele já estava sem vida.

“Ele morreu lá no tronco daquela árvore. Ele chegou aqui de uma festa. Moleque novo, uns 30 anos. Aí ele foi para aquela árvore e morreu afogado lá. Os meninos tiraram ele, ele estava lá no fundo”, contou uma testemunha.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviou uma equipe até a Praia da Lua e realizou o resgate do corpo. Além disso, policiais militares e civis acompanharam a ocorrência.

Por fim, o Instituto Médico Legal (IML) recebeu o corpo para os procedimentos de perícia.

Quem era Ruan Silveira

Ruan trabalhava como técnico de enfermagem intensivista adulto e também cursava Ciências Biológicas no Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

Enquanto isso, amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram a dedicação do profissional aos estudos e ao trabalho.

Até o momento, as pessoas citadas no relato da testemunha não se manifestaram publicamente sobre as afirmações.

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