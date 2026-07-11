O Flamengo venceu o Benfica por 2 a 1 neste sábado (11), no Estádio do Algarve, em Loulé, Portugal, e conquistou o Troféu Algarve, título simbólico do amistoso internacional.
Além da vitória, a partida também chamou atenção pela reação da torcida rubro-negra ao argentino Gianluca Prestianni. O jogador entrou no primeiro tempo e ouviu vaias dos flamenguistas presentes no estádio, além de gritos de “racista”.
Prestianni se tornou alvo de críticas após uma acusação de racismo feita por Vinícius Jr. durante um jogo entre Real Madrid e Benfica pela Liga dos Campeões, em 2025. Desde então, parte da torcida brasileira passou a cobrar uma resposta contra o atleta.
Como foi o jogo
O Flamengo saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Samuel Lino recebeu passe de Emerson Royal dentro da área e finalizou para abrir o placar.
Logo depois, o Benfica reagiu. Aos 51 minutos, Vangelis Pavlidis cobrou pênalti e deixou tudo igual após Bruno Henrique cometer falta em Alexander Bah.
Na segunda etapa, o time carioca voltou melhor e conseguiu marcar novamente. Aos 22 minutos, Samuel Lino cruzou rasteiro e encontrou Wallace Yan, que finalizou para colocar o Flamengo em vantagem outra vez.
Com isso, o Rubro-Negro segurou o resultado até o apito final e garantiu a vitória no amistoso disputado em Portugal.
Torcida protesta contra Prestianni
Enquanto isso, a entrada de Gianluca Prestianni movimentou o clima no Estádio do Algarve. O argentino substituiu Jaden Umeh ainda no primeiro tempo e recebeu muitas vaias da torcida do Flamengo.
Além disso, os jogadores rubro-negros aumentaram a intensidade nas disputas com o atleta, com faltas e divididas durante o confronto.
Por fim, o Flamengo encerrou a preparação internacional com uma vitória sobre o Benfica e levantou o Troféu Algarve, competição de caráter amistoso.
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