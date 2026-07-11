Homenagem na Copa

Antes das quartas de final entre Noruega e Inglaterra, jogadores e torcedores fizeram um minuto de silêncio pela morte de Jayden Adams, meia da África do Sul que disputou o Mundial.

Antes da bola rolar entre Noruega e Inglaterra, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo, jogadores e torcedores presentes no Hard Rock Stadium fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao sul-africano Jayden Adams, que morreu aos 25 anos.

A homenagem aconteceu pouco depois da confirmação da morte do meio-campista, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da África do Sul. Além disso, Adams esteve em campo nas três partidas da equipe durante a fase de grupos.

Enquanto isso, as circunstâncias da morte do jogador ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A polícia investiga o caso após encontrar o corpo do atleta em uma residência em Schotschekloof, bairro localizado na região central da Cidade do Cabo.

Além da seleção, o falecimento de Adams também causou comoção no futebol sul-africano. O jogador do Mamelodi Sundowns foi um dos destaques da campanha histórica dos Bafana Bafana, que alcançaram pela primeira vez a fase eliminatória de uma Copa do Mundo.

Quem era Jayden Adams

Nascido em 5 de maio de 2001, em Mamelodi, na África do Sul, Jayden Adams começou sua carreira no Stellenbosch FC. Pelo clube, o meio-campista disputou 121 partidas desde a estreia profissional, em 2020.

Em 2024, o jogador se transferiu para o Mamelodi Sundowns, equipe da sua cidade natal e uma das principais forças do futebol do país.

Além disso, Adams ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da África nesta temporada. Pelo Sundowns, o atleta entrou em campo 63 vezes.

Participação na Copa do Mundo

Pela seleção sul-africana, Jayden Adams participou da campanha que levou o país às semifinais da Copa Africana de Nações de 2024.

Na Copa do Mundo de 2026, o meia começou como titular nos dois primeiros jogos da África do Sul. Depois disso, ele também entrou no terceiro confronto da fase de grupos e ajudou a equipe a avançar para a fase eliminatória pela primeira vez na história.

Por outro lado, a campanha sul-africana terminou diante do Canadá, na fase de 16-avos de final. Na ocasião, Adams ficou no banco de reservas.

Por fim, a morte do jogador gerou homenagens de clubes, companheiros e torcedores, que lamentaram a perda precoce do atleta.