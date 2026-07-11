Combate histórico

Após quase 13 anos do primeiro duelo, Conor McGregor e Max Holloway voltam a se enfrentar pelo UFC neste sábado; confira horário e transmissão.

O UFC tem neste sábado (11) um dos duelos mais aguardados dos últimos anos. Conor McGregor enfrenta Max Holloway na luta principal do evento, realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Além da rivalidade entre os dois atletas, o confronto também marca um momento importante para McGregor, que retorna ao octógono após um longo período afastado.

A luta principal está prevista para começar às 22h (horário de Brasília). Enquanto isso, a transmissão fica por conta do Paramount+ (pay-per-view).

Antes disso, o card preliminar do UFC começou às 18h (de Brasília) e abriu a programação do evento deste sábado.

McGregor volta ao octógono após cinco anos

Depois de aproximadamente cinco anos longe das competições, Conor McGregor volta ao UFC em busca de uma grande vitória.

Além disso, o irlandês marcou seu nome na história da organização ao se tornar o primeiro atleta a conquistar dois cinturões simultaneamente.

Ao longo da carreira, McGregor venceu grandes nomes do MMA, como Dustin Poirier, Chad Mendes, Nate Diaz e José Aldo. Por isso, o retorno do ex-campeão gera grande expectativa entre os fãs.

Agora, o lutador tenta mostrar que ainda pode competir no mais alto nível do esporte.

Holloway chega como um dos maiores nomes da categoria

Do outro lado, Max Holloway aparece como um dos principais atletas da história do peso-pena.

O havaiano conquistou o cinturão da categoria até 66 kg e também ganhou o título simbólico BMF. Além disso, acumulou vitórias contra nomes importantes, como José Aldo, Brian Ortega, Frankie Edgar, Charles Oliveira e Justin Gaethje.

Enquanto McGregor busca uma volta marcante, Holloway tenta ampliar seu legado dentro do UFC.

Reencontro após quase 13 anos

O duelo deste sábado também chama atenção pelo histórico entre os lutadores. Isso porque McGregor e Holloway se enfrentaram pela primeira vez em agosto de 2013.

Naquela ocasião, o irlandês venceu por decisão unânime dos juízes. Agora, quase 13 anos depois, os dois voltam a se encontrar em um dos maiores palcos do MMA.

Dessa forma, o confronto reúne passado, rivalidade e a expectativa de uma grande apresentação.

UFC McGregor x Holloway: horário e onde assistir

Luta principal: Conor McGregor x Max Holloway

Data: sábado (11)

Horário: 22h (de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Transmissão: Paramount+ (pay-per-view)

Além disso, o card principal conta com outros duelos importantes do UFC.

Card principal

🥊 Conor McGregor x Max Holloway

🥊 Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

🥊 Cory Sandhagen x Mario Bautista

🥊 Brandon Royval x Lone’er Kavanagh

🥊 King Green x Terrance McKinney

Por fim, o reencontro entre McGregor e Holloway promete ser um dos momentos mais comentados do UFC neste sábado.

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