De coração aberto

Em entrevista ao O Globo, amazonense explicou o momento da vida amorosa e disse que prefere viver uma fase dedicada a ela mesma.

Isabelle Nogueira está namorando? A ex-Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ex-BBB voltou a despertar a curiosidade dos fãs ao comentar a vida amorosa. Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora afirmou que “sozinha, não está”, mas deixou claro que, neste momento, não pretende assumir um novo relacionamento.

A declaração acontece meses após o fim do noivado com Matteus Amaral. Apesar disso, Isabelle evitou confirmar um novo romance e explicou que vive uma fase voltada para si mesma.

“Eu tenho uma vida muito feliz. Sozinha, não estou. Assumir um relacionamento é um projeto forte e requer muita dedicação. Eu acho que você tem que estar, de fato, muito preparado, porque é muita responsabilidade ter um compromisso com alguém”, disse ao O Globo.

Isabelle diz que vive uma das melhores fases da vida

Durante a entrevista, Isabelle contou que decidiu priorizar a própria trajetória depois de deixar o BBB e enfrentar o término do noivado.

Segundo ela, este é um momento de autoconhecimento e crescimento pessoal.

“Depois que eu saí do ‘BBB’ e depois da minha separação, eu foquei muito no quanto eu quero viver esse momento para mim e ser a protagonista da minha própria história. Estou amando de verdade esse meu momento”, afirmou.

Além disso, a amazonense explicou que prefere não assumir um compromisso enquanto não sentir que está preparada para viver essa responsabilidade.

“Eu sou uma mulher muito desprendida, não gosto muito de dar satisfação da minha vida. E, no relacionamento, você tem que dar, tem que se comprometer. É uma aliança. Então, eu acho que estou vivendo uma das minhas melhores fases e estou muito feliz mesmo”, completou.

Despedida do Garantido e novos projetos

Na mesma entrevista ao O Globo, Isabelle também falou sobre a decisão de deixar o posto de Cunhã-Poranga do Boi Garantido após 12 anos.

Ela afirmou que encerrou esse ciclo com a sensação de missão cumprida e destacou que continuará trabalhando em projetos ligados ao Festival de Parintins.

Além disso, revelou que pretende investir na carreira como apresentadora de TV, estuda teatro para aprimorar a atuação diante das câmeras, quer fortalecer o Festival da Cunhã e também planeja iniciar um mestrado.

Mesmo fora da arena, Isabelle garantiu que continuará representando a cultura amazonense e usando a visibilidade conquistada para divulgar o Festival de Parintins em todo o Brasil.

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