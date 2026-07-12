Denúncias contra influenciador

Programa da Globo exibe entrevista com mulher que acusa Cartolouco de violência; caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

A ex-namorada de Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, vai contar ao Fantástico, da Globo, detalhes das denúncias de violência que levaram a Polícia Civil de São Paulo a investigar o influenciador.

A reportagem será exibida neste domingo (12). Além disso, o programa divulgou uma prévia da entrevista nas redes sociais e informou que a mulher dará um relato exclusivo sobre o relacionamento com o ex-companheiro.

“Uma entrevista exclusiva com a ex-namorada que acusa o influenciador conhecido como Cartolouco”, informou o programa na chamada da reportagem.

O anúncio rapidamente chamou atenção nas redes sociais. Enquanto isso, internautas comentaram o caso antes da exibição completa da matéria.

Cartolouco é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação após a ex-namorada de Cartolouco registrar denúncias contra o influenciador.

O caso envolve suspeitas de lesão corporal qualificada, violência psicológica contra a mulher, injúria e dano.

Segundo a defesa da vítima, o primeiro episódio de violência física teria ocorrido em dezembro de 2025, durante uma viagem do casal para Cusco, no Peru.

De acordo com o relato apresentado pela mulher, ela teria sofrido agressões em duas noites seguidas dentro do quarto de um hotel. Além disso, a vítima afirmou que os episódios envolveriam chutes, empurrões e cusparadas.

Ainda conforme a defesa, Cartolouco teria destruído objetos pessoais da ex-namorada, incluindo um par de óculos, um escapulário e um celular.

Relatos incluem suposto controle no relacionamento

Além das denúncias de agressão física, a mulher também relatou comportamentos que considerou controladores durante o relacionamento.

Segundo a advogada da vítima, ela afirmou que recebeu ofensas e falas de caráter misógino durante o período em que esteve com o influenciador.

A defesa também citou uma outra ex-namorada de Cartolouco que teria conseguido uma medida protetiva de urgência contra ele. A informação faz parte dos argumentos apresentados no caso.

Influenciador afirma ser inocente

Por outro lado, Cartolouco negou as acusações e afirmou que é inocente.

O influenciador prestou depoimento nesta quinta-feira (9), no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, unidade que conduz a investigação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a polícia continua apurando as circunstâncias do caso.

Dessa forma, as autoridades ainda analisam os relatos apresentados pelas partes antes de qualquer conclusão sobre a investigação.

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