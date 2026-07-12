Ataque

Vídeo mostra momento em que mulher faz ofensas e joga cadeira contra a humorista, que continuou a apresentação após o episódio.

A humorista Fernanda Arantes levou uma cadeirada durante um show em Florianópolis, na noite de sexta-feira (10). Um vídeo publicado pela artista nas redes sociais mostra uma espectadora fazendo ofensas contra ela e arremessando uma cadeira em direção ao palco.

O objeto atingiu a mão da comediante, mas não provocou ferimentos. Mesmo após o episódio, Fernanda retomou a apresentação e conseguiu concluir o espetáculo.

Segundo a humorista, ela não conhecia a mulher e não teve qualquer discussão com a espectadora antes do ataque. Fernanda informou que registrou o caso e que sua equipe jurídica acompanha a situação.

Espectadora teria feito ofensas antes da cadeirada

Fernanda contou que o episódio aconteceu quando o show já tinha cerca de 1 hora e 10 minutos de duração. De acordo com a artista, a reação da espectadora a surpreendeu, já que não houve qualquer interação anterior entre as duas.

“A gente já estava com quase 1 hora e 10 de show quando isso aconteceu. Então, não foi no começo do show. Foi uma pessoa que não conhecia, não entendi, enfim. Já estava há um bom tempo no show e não ficou claro o motivo”, relatou.

Nas imagens divulgadas pela humorista, a mulher aparece fazendo ofensas antes de lançar a cadeira contra o palco. Segundo Fernanda, a espectadora também a chamou de “gorda” durante o episódio.

Depois do arremesso, Fernanda pediu para que a mulher deixasse o local. Em seguida, a comediante voltou a se apresentar e encerrou o show.

Polícia foi acionada após episódio

Após a apresentação, Fernanda registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. A assessoria da artista informou que chamou a Polícia Militar, mas os agentes não localizaram a mulher no local.

A espectadora estava acompanhada de um homem durante o show. No entanto, a polícia ainda não identificou os dois.

Agora, a equipe jurídica da humorista acompanha o caso e avalia as medidas que podem ser tomadas.

Fernanda fala sobre agressão durante apresentação

Após o episódio, Fernanda agradeceu o apoio recebido da plateia e explicou que decidiu continuar o show por respeito ao público e ao palco.

“A plateia foi querida, me acolheu e consegui finalizar o show porque tenho muito respeito pelo palco e tudo que ele representa, mas foi muito difícil”, afirmou.

Casa de show comenta o caso

O Floripa Comedy Club, onde Fernanda se apresentou, informou que não pretende divulgar detalhes sobre o episódio neste momento.

A casa de shows explicou que prefere aguardar o relato da própria artista antes de apresentar uma manifestação oficial. Além disso, afirmou que poderá se posicionar posteriormente, caso seja necessário.

O caso continua sendo acompanhado.

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