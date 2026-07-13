Food service

Estratégia amplia a oferta de produtos para pequenos e médios empreendedores do setor de alimentação, acompanhando o crescimento do food service

A abertura de pequenos negócios no Brasil cresceu 14% no primeiro quadrimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo o Sebrae, foram registrados mais de 2 milhões de novos empreendimentos no país. Além disso, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de população com potencial empreendedor.

Nesse cenário, o setor de food service está entre os que mais expandiram, impulsionado pela abertura de negócios formais e informais. Para acompanhar esse movimento, o Grupo Queiroz ampliou sua estratégia de marcas próprias e diversificou o portfólio voltado a pequenos e médios empreendedores do segmento de alimentação.

Portfólio atende diferentes negócios de alimentação

A empresa desenvolveu um conjunto de marcas próprias direcionado principalmente ao food service, que reúne restaurantes, lanchonetes, padarias, cafeterias e serviços de delivery.

Entre elas está a Pakan, que oferece produtos como batata congelada, morango congelado, queijo muçarela, presunto, presunto de peru, delícia de peru, bacon fatiado e em cubos, linguiça calabresa, alho e batata palha.

Segundo o Grupo Queiroz, investir em marcas próprias permite ampliar o controle sobre a qualidade, os preços e a disponibilidade dos produtos, além de oferecer alternativas mais competitivas aos empreendedores.

A linha da Pakan segue em expansão. De acordo com o diretor do Grupo Queiroz, Anderson Queiroz, novos produtos serão lançados nos próximos meses.

“Em breve devemos lançar novos itens, o que vai nos permitir diversificar ainda mais o portfólio”, disse.

Embalar Mais amplia oferta de soluções

O Grupo Queiroz também mantém a Embalar Mais, marca voltada ao segmento de embalagens, área em que a empresa atua na região Norte.

O portfólio reúne produtos como sacos plásticos, copos, talheres, formas, luvas, espetos de bambu e panos multiuso, entre outros itens utilizados por estabelecimentos do setor de alimentação.

Com esse portfólio, a empresa busca atender negócios localizados tanto na capital quanto no interior do Amazonas.