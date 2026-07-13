Qualificação

Servidores da educação, cônjuges e filhos podem se inscrever em cursos de Inglês, Espanhol e Libras até quarta-feira (15).

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu inscrições para 255 vagas em cursos gratuitos de Inglês, Espanhol e Libras, oferecidos pelo Programa Ampliando Horizontes (PAH). As matrículas começaram nesta segunda-feira (13) e seguem até quarta-feira (15), exclusivamente pela plataforma Doity.

As vagas são destinadas a servidores da Semed, além de seus cônjuges e filhos. Ao todo, serão formadas seis novas turmas para o segundo semestre de 2026.

Como fazer a inscrição

Os interessados nos cursos de Inglês e Espanhol devem preencher o formulário eletrônico e anexar documentos como contracheque, RG, fotografia recente e, quando necessário, laudo médico e certidão de casamento para inscrição de cônjuges.

Já para o curso de Libras (Conversação), além da documentação exigida, é necessário apresentar certificado de conclusão do curso de Libras em nível avançado. Quem concluiu a formação há mais de dois anos deverá passar por uma prova de nivelamento.

Prova de nivelamento será online

Os candidatos que já possuem conhecimento em Inglês, Espanhol ou Libras e desejam ingressar em níveis mais avançados poderão participar da prova de nivelamento.

As avaliações serão realizadas nos dias 14 e 15 de julho, de forma remota, pela plataforma Zoom, das 18h30 às 20h20, com etapas oral (ou sinalizada, no caso de Libras) e escrita.

O Programa Ampliando Horizontes é coordenado pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) e tem como objetivo incentivar a qualificação profissional e pessoal dos servidores da rede municipal de ensino.

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