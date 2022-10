Abraciclo estima produzir 630 mil unidades de bicicletas em 2022

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo revisou para baixo, pela segunda vez no ano, a sua estimativa de produção de bicicletas. A nova perspectiva é fechar 2022 com 630 mil unidades fabricadas, o que representa retração de 15,9% na comparação com as 749.320 bicicletas que saíram das linhas de montagem no ano passado.

O vice-presidente do segmento de bicicletas, Cyro Gazola, afirma que o setor está sendo fortemente impactado pela conjuntura econômica que reduziu o poder de compra do brasileiro.

“A procura pelos modelos de entrada registrou forte queda. Muitas pessoas postergaram ou simplesmente desistiram de adquirir uma bicicleta” , explica.

Além disso, as fabricantes tiveram que rever o seu mix de produção para atender à demanda do mercado que atualmente pede por modelos de médio e alto valor agregado.

“Precisamos rever todo o planejamento, reprogramar as linhas de produção e a cadeia logística”, afirma Gazola. “Isso, no entanto, leva tempo e não acontece de uma hora para outra” , completa.

Gazola destaca, ainda, a crise no abastecimento que está longe de ser solucionada. Cerca de 50% dos itens de uma bicicleta, como quadros, sistemas de freios, transmissões, suspensões e selins são importados de fornecedores globais.

“A falta de peças e componentes continuará a comprometer a produção nos próximos meses. É uma crise global, que afeta todas as fabricantes do mundo” , ressalta.

Para reduzir essa dependência do mercado externo, a associação está desenvolvendo um trabalho junto aos fornecedores de peças e componentes para incentivar a nacionalização de produtos e estimular a indústria local. O primeiro passo foi dado em agosto, no 1º. Encontro Empresarial Abraciclo da Indústria de Bicicletas.

Mesmo diante dessas dificuldades, as associadas da Abraciclo mantêm seus investimentos nas linhas de produção e em novas tecnologias.

“A mobilidade sobre duas rodas é um movimento que veio para ficar, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o ir e vir das pessoas está cada vez mais difícil” , avalia o executivo.

“Por isso, é fundamental investir no aprimoramento dos processos fabris que vão resultar em maiores ganhos de qualidade para oferecermos ao consumidor modelos com alto valor agregado”, diz o vice-presidente do segmento de bicicletas.

Avaliação de setembro

Em setembro, 48.442 bicicletas saíram das linhas de montagem das fábricas instaladas no PIM (Polo Industrial de Manaus). O volume é 42,2% menor ao registrado no mesmo mês do ano passado (83.766 unidades) e 11,3% inferior às 54.644 bicicletas fabricadas em agosto.

No acumulado do ano, foram produzidas 476.610 bicicletas, recuo 18,7% na comparação com o mesmo período de 2021 (586.536 unidades).

Distribuição

A região Sudeste é a que recebeu o maior volume de bicicletas produzidas no PIM. Em setembro, foram enviadas 32.500 unidades, o que corresponde a 67,1% do volume fabricado. O Sul ficou em segundo lugar, com 5.569 bicicletas, 11,5% do total produzido. Na sequência vieram o Nordeste (5.146 unidades e 10,6% da produção), Centro-Oeste (3.440 bicicletas e 7,1%) e Norte (1.787 unidades e 3,7%).

As posições no ranking anual foram mantidas: Sudeste (287.843 bicicletas e 60,4% do volume total produzido), Sul (85.654 unidades e 18%), Nordeste (45.661 bicicletas e 9,6%), Centro-Oeste (32.617 unidades e 6,8%) e Norte (24.835 bicicletas e 5,2%).

Produção por categoria

Com 29.802 unidades, a Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais fabricada em agosto, representando 61,5% do volume produzido pelas fabricantes do Polo de Manaus. A Urbana/Lazer ficou em segundo lugar do ranking, com 10.829 unidades e 22,4% do volume total. Em terceiro lugar, veio a Infantojuvenil (6.214 bicicletas e 12,8%)

As posições foram mantidas no ranking do acumulado do ano: MTB (302.206 bicicletas e 63,4% do total fabricado, Urbana/Lazer (122.940 unidades e 25,8%) e Infantojuvenil (35.851 bicicletas e 7,5%).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quarto lote de benefícios dos para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago na terça

Empresa de segurança patrimonial abre 60 vagas em Manaus

Salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 6.306,97 em setembro, aponta Dieese