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Presidente comentou ausência de jogadores no voo da CBF após derrota para a Noruega

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta segunda-feira (13) a postura da delegação brasileira após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Durante uma visita aos laboratórios do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo, Lula comentou a ausência de jogadores no voo fretado pela CBF após a derrota para a Noruega, nas oitavas de final.

“Quase não tinha ninguém pra voltar no avião da Seleção, gente. Que vergonha. Vou falar com o Ancelotti. Se ele quiser contratar, contrata esse robô, bate que nem o Haaland e vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo”, afirmou o presidente.

A declaração fazia referência a um robô desenvolvido por um estudante do instituto paulista, apresentado durante a visita.

Apenas Danilo voltou no voo da CBF

Após a eliminação do Brasil por 2 a 0 para a Noruega, apenas o lateral-direito Danilo, do Flamengo, retornou ao Rio de Janeiro no avião fretado pela CBF.

Além do jogador, integrantes das áreas de comissão técnica, marketing, comunicação e segurança também estavam na aeronave.

Os demais atletas deixaram o hotel onde a Seleção estava concentrada em Basking Ridge, Nova Jersey, ainda no domingo (5), após a derrota.

Ancelotti não retornou ao Brasil

O técnico Carlo Ancelotti também não voltou para o Rio de Janeiro após a eliminação.

O treinador italiano seguiu viagem para Vancouver, no Canadá, onde possui residência.

A eliminação encerrou a participação brasileira na Copa do Mundo de 2026 e abriu um novo ciclo de preparação para a Seleção.

*Com informações do Lance

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