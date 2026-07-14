VALE A FINAL

França e Espanha disputam uma vaga na grande final nesta terça-feira (14). Veja o horário, onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Quer saber onde assistir à semifinal entre França e Espanha pela Copa do Mundo? As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, valendo uma vaga na grande final do Mundial.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV. Além disso, o ge acompanha todos os lances em tempo real.

A França chega embalada após vencer todos os jogos na competição. Além de buscar mais uma decisão, a atual campeã de 2018 e vice em 2022 disputa sua terceira semifinal consecutiva em Copas do Mundo.

O grande destaque é Kylian Mbappé, que soma oito gols e divide a artilharia do torneio com Lionel Messi. Ao mesmo tempo, Dembélé também vive grande fase e forma uma das duplas ofensivas mais perigosas da competição.

Por outro lado, a Espanha faz sua melhor campanha desde o título conquistado em 2010. A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa, justamente na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas de final. Agora, os espanhóis tentam confirmar a boa fase diante dos franceses e voltar à decisão do Mundial.

O confronto também traz um histórico recente equilibrado. Nos últimos anos, a Espanha venceu as duas semifinais disputadas contra a França, pela Eurocopa de 2024 e pela Liga das Nações de 2025. Antes disso, porém, os franceses conquistaram o título da Liga das Nações de 2021 justamente sobre a Fúria, com gol decisivo de Mbappé.

Onde assistir França x Espanha

Data: terça-feira, 14 de julho.

terça-feira, 14 de julho. Horário: 16h (de Brasília).

16h (de Brasília). Local: Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Transmissão: CazéTV.

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé.

Enquanto isso, a Espanha deve entrar em campo com: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal.

Por fim, a arbitragem será comandada por Ivan Barton, de El Salvador.

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