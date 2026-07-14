RUMO AO TÍTULO

Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, a Espanha venceu a França por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa; adversário sai do duelo entre Argentina e Inglaterra.

A Espanha está na final da Copa do Mundo. A seleção espanhola venceu a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), e garantiu presença na decisão do torneio.

Com uma atuação segura, a Fúria controlou boa parte da partida, aproveitou as oportunidades criadas e conseguiu neutralizar o ataque francês, que tinha como principal referência o atacante Kylian Mbappé.

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes estudando os espaços e disputando cada bola no meio-campo. A Espanha, porém, passou a encontrar mais liberdade com a troca de passes e a movimentação de jogadores como Lamine Yamal, Dani Olmo e Oyarzabal.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal sofreu uma falta dentro da área após contato com a marcação francesa. O árbitro marcou pênalti, e Mikel Oyarzabal assumiu a responsabilidade.

O atacante bateu com precisão, deslocou o goleiro Mike Maignan e abriu o placar para a Espanha.

Pedro Porro amplia e deixa classificação encaminhada

Na volta do intervalo, a França tentou reagir, mas a Espanha manteve a postura ofensiva e encontrou espaços para atacar.

Aos 12 minutos da segunda etapa, a Fúria ampliou o marcador. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro francês, marcando o segundo gol da equipe espanhola.

O gol obrigou a França a se lançar ao ataque. O técnico francês fez mudanças para tentar aumentar o poder ofensivo e colocou jogadores como Désiré Doué, Rayan Cherki e Theo Hernández em campo.

Mbappé tenta reação, mas França para na defesa espanhola

Mesmo com maior presença ofensiva nos minutos finais, a França encontrou dificuldades para superar a marcação espanhola.

Mbappé chamou a responsabilidade, criou jogadas e levou perigo em cobranças de falta e finalizações, mas não conseguiu balançar as redes.

O goleiro Unai Simón também teve participação importante ao defender as tentativas francesas e garantir a vantagem no placar.

A Espanha ainda chegou a marcar o terceiro gol com Lamine Yamal, que fez uma bela jogada individual e finalizou, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Espanha espera Argentina ou Inglaterra na grande final

Com a vitória confirmada, a Espanha agora aguarda a definição do outro finalista.

A última vaga será decidida nesta quarta-feira (15), no confronto entre Argentina e Inglaterra, duas seleções tradicionais do futebol mundial.

O vencedor do duelo terá a missão de enfrentar a Fúria na grande decisão da Copa do Mundo. Já a França encerra sua campanha após cair diante de uma Espanha que mostrou força coletiva e eficiência na fase decisiva do torneio.

A final promete colocar frente a frente duas equipes de alto nível em busca do título mundial.

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