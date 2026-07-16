Levantamento

Pesquisa Action mostra estabilidade na disputa pelo Governo do Amazonas e mantém David Almeida em quarto lugar.

Manaus (AM) – A primeira pesquisa eleitoral do instituto Action, divulgada nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Action, aponta estabilidade na disputa pelo Governo do Amazonas. No cenário estimulado, o senador Omar Aziz (PSD) aparece na liderança com 30% das intenções de voto. Na segunda colocação, estão empatados, dentro da margem de erro, o governador Roberto Cidade (União Brasil) e a empresária Maria do Carmo (PL), ambos com 21%. O ex-prefeito de Manaus David Almeida (Avante) aparece em seguida, com 18%.

O levantamento também mostra que 7% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 4% afirmaram que ainda não sabem em quem votar ou preferiram não responder.

Cenário segue estável

Na comparação com a pesquisa realizada pela própria Action em maio, os quatro principais pré-candidatos apresentaram apenas pequenas oscilações, todas dentro da margem de erro de 1,9 ponto percentual.

Omar Aziz passou de 31% para 30%. Roberto Cidade subiu de 20% para 21%, Maria do Carmo manteve os 21%, enquanto David Almeida avançou de 17% para 18%. Segundo o instituto, as variações não representam mudança significativa no cenário eleitoral.

Interior e capital

De acordo com a Action, Roberto Cidade ampliou seu desempenho no interior do Amazonas em relação ao levantamento anterior, fortalecendo sua presença fora de Manaus.

Maria do Carmo segue concentrando maior competitividade na capital, mas ainda não supera Omar Aziz no cenário estadual. Já David Almeida reduziu a rejeição entre os eleitores do interior, embora permaneça na quarta colocação.

Disputa continua aberta

A pesquisa indica que, apesar da liderança de Omar Aziz, a disputa pelo Governo do Amazonas permanece em aberto. Com a aproximação do período das convenções partidárias e do início oficial da campanha, a tendência é de intensificação das agendas políticas e das articulações em busca de apoio na capital e no interior.

O levantamento foi encomendado pela TV Norte e tem margem de erro de 1,9 ponto percentual, para mais ou para menos.

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