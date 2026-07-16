INDÚSTRIA EM ALERTA

Montadora evacuou trabalhadores e suspendeu atividades diante da permanência do risco no Distrito Industrial

A Honda suspendeu o segundo turno de produção nesta quinta-feira (16) após o vazamento de gás tóxico no Distrito Industrial de Manaus. A empresa tomou a decisão depois de uma reunião realizada durante a madrugada.

Segundo fontes ouvidas pelo Portal EM TEMPO, a montadora também evacuou os trabalhadores durante a madrugada por medida preventiva. O vazamento de gás tóxico continuou durante a noite, mas em menor intensidade.

Enquanto isso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) seguiram no resfriamento do tanque que armazenava monômero de estireno, substância responsável pelo vazamento de gás tóxico. O objetivo é interromper completamente a liberação do produto.

Além disso, a Defesa Civil do Amazonas informou, na manhã desta quinta-feira, que o risco permanece. Por isso, o órgão mantém as medidas de segurança e continua monitorando a área afetada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma reação química provocou aumento da pressão em um tanque de estireno da empresa Innova. Em seguida, a válvula de segurança do equipamento liberou o gás para evitar uma explosão.

Desde então, os bombeiros mantêm o tanque sob resfriamento até que o produto retorne às condições seguras. Ainda não há previsão para o encerramento da operação.

Além da Honda, o vazamento de gás tóxico também afetou serviços públicos e escolas próximas ao Distrito Industrial. As autoridades orientam a população a evitar a área e acompanhar apenas os comunicados oficiais.

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