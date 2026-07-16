Amazonas

O vazamento de gás tóxico registrado em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus continua mobilizando autoridades nesta quinta-feira (16). Embora o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) tenha informado na noite de quarta-feira (15) que a situação estava sob controle, o vazamento continuou durante a madrugada, ainda que em menor intensidade. Agora, a Defesa Civil do Amazonas reforçou em um alerta que o risco permanece e que as medidas de segurança continuam ativas.

Enquanto isso, equipes do Corpo de Bombeiros seguem concentradas no resfriamento do tanque de monômero de estireno, substância responsável pelo vazamento. Segundo a corporação, o reservatório armazena grande volume do produto em estado líquido. Com o aquecimento, parte desse material libera vapores, que continuam sendo dissipados até que todo o conteúdo retorne às condições seguras.

Por isso, os bombeiros permanecem no local reduzindo a temperatura do tanque para interromper completamente a liberação do gás. Até o momento, não há previsão para o encerramento da operação.

Honda suspende produção

Além disso, uma das empresas mais afetadas pela proximidade da área do vazamento, a Honda, cancelou o segundo turno desta quinta-feira (16) após uma reunião realizada durante a madrugada.

Segundo fontes ouvidas pelo Portal EM TEMPO, a fábrica também evacuou trabalhadores durante a madrugada como medida preventiva diante da continuidade da ocorrência.

Aulas e serviços suspensos

Da mesma forma, o vazamento provocou mudanças no funcionamento de serviços públicos e unidades de ensino.

O PAC Studio 5, localizado no Distrito Industrial, suspendeu os atendimentos nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a medida segue recomendação dos órgãos competentes para garantir a segurança de servidores e usuários. Os serviços devem ser retomados na sexta-feira (17).

Além disso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) suspendeu as aulas em três escolas da Zona Sul de Manaus, consideradas entre as mais afetadas pelo forte odor.

As unidades são:

Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt;

Escola Estadual Antovila Mourão Vieira;

Escola Estadual Bom Pastor.

Segundo a Seduc, as escolas passarão por sanitização antes da retomada das atividades.

Ao mesmo tempo, a escola SESI Doutor Francisco Garcia orientou pais e responsáveis a buscarem os estudantes ainda na quarta-feira devido ao forte cheiro provocado pelo vazamento.

Empresa explica origem da ocorrência

Conforme informou a Innova, uma reação química não controlada provocou aumento de pressão em um dos tanques de estireno. Com isso, a válvula de segurança do equipamento foi acionada para liberar o gás e evitar uma explosão.

A tenente Valdenize, do Corpo de Bombeiros, já havia explicado que o tanque não sofreu rompimento e que a liberação ocorreu justamente pelo sistema de segurança do reservatório.

Defesa Civil mantém alerta sobre vazamento de gás tóxico em Manaus

Em atualização divulgada nesta quinta-feira, a Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta que o vazamento de gás tóxico continua sob monitoramento e reforçou que o risco permanece, motivo pelo qual as medidas de segurança seguem ativas.

Dessa forma, a orientação continua sendo evitar permanecer nas proximidades da área afetada, seguir as recomendações das autoridades e procurar atendimento médico caso surjam sintomas relacionados à exposição ao estireno.

Suframa cobra explicações

Por fim, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) informou que acompanha a ocorrência e manifestou solidariedade aos trabalhadores, familiares e demais pessoas afetadas.

Além disso, a autarquia anunciou que solicitará informações detalhadas sobre as medidas adotadas pela empresa para conter o vazamento e avaliará os impactos da ocorrência nas condições de operação do empreendimento.

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