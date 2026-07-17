Medidas

Doze escolas estaduais e dez unidades da rede municipal permanecem sem aulas; 149 pessoas receberam atendimento.

Manaus (AM) – O vazamento de monômero de estireno no Distrito Industrial continua provocando impactos na rotina de Manaus. Nesta sexta-feira (17), 22 escolas públicas permanecem com as aulas suspensas por medida preventiva, sendo 12 da rede estadual e 10 da rede municipal, enquanto as equipes seguem monitorando a área onde ocorreu o incidente.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) informou que suspendeu as atividades nas escolas Antônio Lucena Bittencourt, Antóvila Mourão Vieira, Bom Pastor, Olavo Bilac, São Luiz de Gonzaga, Marquês de Santa Cruz, Pedro Silvestre, Nossa Senhora da Glória, Antônio Bettencourt, Joana Rodrigues, Liberalina Weill e Governador Melo e Póvoas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (Semed) manteve suspensas as atividades em 10 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) localizados nos bairros Parque Jardim Mauá, Mauazinho e Crespo. Segundo a Prefeitura, o retorno das aulas ocorrerá somente após a confirmação de que há condições seguras para o funcionamento das unidades.

Monitoramento continua

Uma força-tarefa formada por órgãos de Segurança Pública, Saúde, Meio Ambiente e Defesa Civil segue atuando no Distrito Industrial desde o vazamento registrado na quarta-feira (15).

Embora o incidente tenha sido controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que iniciou a resposta poucos minutos após o acionamento, as equipes permanecem no local realizando o resfriamento preventivo do tanque onde ocorreu a reação química.

Cerca de 35 bombeiros militares, com apoio da Polícia Militar, continuam monitorando a temperatura do reservatório para evitar novos riscos. Um raio de 300 metros ao redor da empresa permanece isolado e uma nova vistoria técnica definirá quando as atividades das indústrias vizinhas poderão ser retomadas.

Segundo os bombeiros, atualmente cerca de 80% do material liberado é composto por vapor d’água, reduzindo significativamente a concentração de estireno no ambiente.

Atendimentos sobem para 149

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) atualizou para 149 o número de pessoas atendidas após o incidente.

Do total de pacientes:

140 receberam alta médica ;

; oito permanecem internados em observação ;

; um homem de 67 anos morreu, mas a SES-AM informou que, até o momento, não há comprovação de relação entre o óbito e a exposição ao estireno, já que o paciente apresentava doença respiratória crônica.

A pasta orienta que pessoas com sintomas como irritação nos olhos, dor de garganta, dificuldade para respirar, tontura ou náuseas procurem imediatamente uma unidade de saúde ou acionem o Samu (192).

Qualidade do ar

De acordo com a Defesa Civil, as medições realizadas no entorno do Distrito Industrial apontam que a qualidade do ar permanece dentro dos parâmetros de segurança, com concentrações inferiores a 20 partes por milhão (ppm).

No setor de serviços públicos, o PAC Studio 5, que havia suspendido o atendimento na quinta-feira, retomou o funcionamento normalmente nesta sexta-feira.

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