Autuação

Prefeitura autuou a indústria, cobra relatórios técnicos e alerta que índices de poluição ainda estão acima do recomendado.

AA Prefeitura de Manaus aplicou uma multa de R$ 4,55 milhões contra a empresa responsável pelo vazamento de gás estireno no Distrito Industrial. Além disso, o município determinou que a companhia entregue documentos técnicos para esclarecer as causas do acidente.

A autuação ocorreu nesta quinta-feira (16), durante uma inspeção feita pela força-tarefa criada pelo Gabinete de Crise, que reúne diferentes órgãos municipais.

O valor da penalidade corresponde a 30 mil Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 4.554.300. Além da multa, a empresa terá 20 dias para apresentar relatórios de segurança, plano de contingência, atendimento emergencial e estudos sobre drenagem e capacidade de tratamento.

Caso não entregue os documentos no prazo, a Prefeitura poderá consolidar a penalidade e adotar novas medidas.

Segundo o município, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Defesa Civil continuam acompanhando a situação.

De acordo com o diretor jurídico da Semmas, Henrique Marinheiro, as medições feitas no local mostram que os níveis de poluição ainda estão acima do limite considerado seguro para exposição humana. Entretanto, ele afirmou que o vazamento reduziu de forma significativa.

Enquanto isso, equipes seguem realizando o resfriamento do tanque de estireno com apoio de caminhões-pipa da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. A empresa informou que espera controlar totalmente a situação até o fim do dia.

Fábrica pode sofrer interdição

Além do acompanhamento ambiental, o Implurb fará uma vistoria completa na estrutura da fábrica assim que a Defesa Civil liberar o acesso à área.

Caso os técnicos encontrem irregularidades na construção ou no funcionamento da unidade, o órgão poderá aplicar novas sanções. Entre as medidas previstas está a interdição parcial ou total da planta industrial.

Semsa orienta moradores

A Semsa mantém equipes nas áreas próximas ao vazamento para orientar moradores e trabalhadores sobre os riscos do contato com o estireno.

Segundo a Prefeitura, a principal forma de exposição ocorre pela inalação do produto, que pode causar irritação nos olhos, nariz e vias respiratórias, além de reações alérgicas.

Por isso, a recomendação é evitar locais onde o odor ainda esteja presente, manter os ambientes ventilados e procurar atendimento médico em caso de sintomas mais fortes.

Como medida preventiva, 16 escolas da rede municipal suspenderam as aulas nesta quinta-feira. Além disso, o Samu realizou sete remoções de pessoas que apresentaram sintomas relacionados à exposição ao gás.

A Defesa Civil informou, por fim, que manterá o monitoramento até a completa estabilização do reservatório e a eliminação do risco de novos vazamentos de estireno.

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