IMPACTOS

Operação de contenção continua no Distrito Industrial após vazamento de estireno; Saúde registra 211 atendimentos na rede estadual

O vazamento de gás estireno registrado em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus segue em monitoramento nesta sexta-feira (17). Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) mantém uma operação para resfriar o tanque e encerrar totalmente a emissão do componente químico.

Segundo o CBMAM, sete canhões de água são utilizados na ação. Dessa forma, as equipes trabalham para concluir o processo de contenção e, posteriormente, realizar uma nova avaliação sobre o retorno das atividades na fábrica onde ocorreu o vazamento e nas empresas próximas.

O acidente começou na quinta-feira (16) e mobilizou órgãos de segurança, saúde e defesa civil. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros isolou a área e iniciou o trabalho de resfriamento do tanque que armazenava o produto químico.

De acordo com os órgãos responsáveis, o estireno possui uma densidade maior que a do ar. Por isso, a dissipação do composto acontece de maneira diferente de outros gases e exige acompanhamento das equipes técnicas.

📍 O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Muniz, informou que as estratégias operacionais para conter o vazamento de gás no Distrito Industrial de Manaus estão em fase avançada. pic.twitter.com/Wc8VXL7JLn — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 17, 2026

Saúde registra 211 atendimentos

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que 211 pessoas procuraram unidades da rede estadual desde o início da ocorrência.

Além disso, somente nesta sexta-feira (17), até as 12h, 23 novos atendimentos foram registrados por possível exposição ao composto químico.

Entre os sintomas relatados estão falta de ar, náuseas, dor de cabeça, tontura, sonolência, confusão, irritação nos olhos ou na pele e dificuldade para respirar.

A maioria dos pacientes passou por avaliação médica e recebeu alta. No entanto, um paciente permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de recuperação e baixo risco de morte, segundo a SES-AM.

Empresas adotam medidas preventivas

O vazamento também afetou a rotina das indústrias próximas ao local da ocorrência. A Honda, uma das empresas mais próximas da área afetada, cancelou o segundo turno desta quinta-feira (16) após uma reunião de avaliação.

Além disso, durante a madrugada, trabalhadores relataram uma evacuação preventiva na unidade. A medida ocorreu enquanto as equipes acompanhavam a situação no Distrito Industrial.

Um levantamento parcial divulgado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM) aponta que diversas empresas adotaram a liberação preventiva dos trabalhadores.

Entre elas estão LG, Royal Max, Electrolux, PST, Harman, Moto Honda, Digiboard, Solutions 2 Go, Yamaha, Compal, Ledstar, Astemo Brake, Positivo, HDL, Sakura, Boreo, Yasufuku, Multilaser e Cal-Comp.

A relação, segundo o sindicato, pode ser atualizada conforme novas informações sejam confirmadas.

Retorno das atividades depende de avaliação

Ainda nesta sexta-feira, o CBMAM fará uma nova análise após o período inicial de acompanhamento para verificar as condições de segurança e avaliar uma possível liberação do funcionamento da fábrica atingida e das empresas próximas.

Além disso, após a conclusão da fase de resfriamento do tanque, os órgãos estaduais devem realizar análises técnicas e perícias para identificar as circunstâncias da ocorrência e eventuais responsabilidades.

Enquanto isso, a Defesa Civil do Amazonas reforça que o risco continua monitorado e mantém as medidas de segurança ativas para a população da área próxima ao Distrito Industrial.

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