Bombeiros

Estado mantém operação para conter vazamento, multa empresa em R$ 12,5 milhões e decidirá sobre retorno das atividades.

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue atuando para conter o vazamento de estireno registrado em uma fábrica do Distrito Industrial na última quarta-feira (16). Segundo o Governo do Amazonas, o monitoramento da qualidade do ar aponta que os níveis atuais do gás não representam risco à saúde pública.

Além do resfriamento da parte externa do tanque, as equipes realizam a sucção do gás armazenado para reduzir os riscos e controlar a ocorrência.

Monitoramento da qualidade do ar continua

O acompanhamento da concentração de estireno é realizado continuamente em empresas localizadas no entorno da área afetada.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) também monitora o sistema de resfriamento utilizado na operação e avaliará os possíveis impactos ambientais após a conclusão dos trabalhos.

Empresa é multada em R$ 12,5 milhões

Na sexta-feira (17), o Ipaam aplicou uma multa de R$ 12,5 milhões à empresa responsável pelo vazamento.

A autuação foi baseada na legislação ambiental federal e estadual, em razão da poluição atmosférica provocada pelo incidente.

Governo decidirá sobre retomada das atividades

O comitê de crise formado pelo Governo do Amazonas deve avaliar, ao longo deste sábado (18), se haverá condições para liberar o funcionamento das empresas do Polo Industrial, escolas e órgãos públicos que tiveram as atividades suspensas.

A decisão será tomada após uma nova análise das condições de segurança na área.

Área permanece isolada

Por precaução, um raio de aproximadamente 300 metros ao redor da empresa continua interditado.

As aulas permanecem suspensas em 12 escolas estaduais da região. O PAC Studio 5 também segue com atendimento interrompido.

Mais de 200 pessoas procuraram atendimento

Desde o início da ocorrência, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) registrou 213 atendimentos relacionados à exposição ao estireno.

O paciente que estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentou melhora e foi transferido para a enfermaria.

Defesa Civil orienta população

A Defesa Civil recomenda que moradores próximos ao local mantenham portas e janelas abertas para facilitar a circulação do ar, permaneçam em locais bem ventilados e desliguem equipamentos que puxem ar do ambiente externo, como aparelhos de ar-condicionado.

Quem apresentar sintomas como irritação nos olhos ou na pele, tontura, dor de cabeça, náusea, dificuldade para respirar ou perda de consciência deve procurar imediatamente uma unidade de saúde ou acionar o Samu pelo telefone 192.

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