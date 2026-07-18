Imagens de drone

Imagens térmicas confirmaram a continuidade do vazamento.

Manaus (AM) – Imagens registradas por drones equipados com câmeras térmicas mostram fissuras em parte do tanque da empresa Innova e confirmam a continuidade do vazamento de gás estireno no Polo Industrial de Manaus (PIM). A constatação levou a Prefeitura de Manaus a aplicar uma nova multa de R$ 5.347.300 à empresa por poluição do solo e de corpos hídricos.

A nova penalidade foi aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Na quinta-feira (17), a empresa já havia sido multada em R$ 4.554.300 por poluição atmosférica provocada pela emissão de gases. Com isso, o valor das autuações chega a quase R$ 10 milhões.

Os recursos arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente (FMDMA), responsável por financiar ações da política ambiental do município.

Drones reforçam monitoramento da área

Segundo o diretor de Fiscalização da Semmas, Cezar Lopes, o monitoramento da ocorrência continua sendo realizado por uma equipe técnica especializada, com apoio de dois drones de alta precisão.

“Estamos realizando o monitoramento pela equipe de Fiscalização da Semmas, com uso de dois drones de alta precisão, além de corpo técnico composto por químicos e demais profissionais necessários nesta ocorrência”, afirmou.

A primeira autuação também abriu prazo para que a empresa apresente defesa administrativa e os relatórios técnicos exigidos pelos órgãos ambientais.

Gabinete de crise acompanha ocorrência

Doze secretarias municipais permanecem mobilizadas no gabinete de crise criado para acompanhar o vazamento. Equipes da Semmas, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Defesa Civil seguem monitorando a qualidade do ar, as condições de segurança e os possíveis impactos à saúde da população.

Além disso, dois caminhões-pipa continuam sendo utilizados para resfriar o tanque de estireno e evitar novas reações químicas.

Escolas seguem sem aulas

Como medida preventiva, 10 escolas da rede municipal permanecem com as aulas suspensas devido ao forte odor provocado pelo gás.

Apesar de a situação estar sob controle, o tanque continua sendo resfriado porque o estireno precisa permanecer entre 25°C e 27°C para garantir sua estabilidade.

Orientações à população

A Prefeitura orienta que a população evite permanecer nas proximidades da rua Javari e das empresas afetadas. Caso perceba forte odor, a recomendação é permanecer em local protegido, manter portas e janelas fechadas e procurar atendimento médico se apresentar sintomas. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

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