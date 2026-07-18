Prisão

Suspeito foi preso em flagrante após ameaçar a ex-companheira. Pistola com numeração suprimida foi apreendida.

Manaus (AM) – Um policial civil foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (17), no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, suspeito de ameaçar e perseguir a ex-companheira. Durante a ocorrência, os agentes também apreenderam uma arma de fogo com a numeração suprimida que estava em posse do investigado.

A polícia foi acionada por um familiar da vítima, que denunciou as ameaças sofridas pela mulher. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram o suspeito discutindo com a ex-companheira e, conforme a ocorrência, fazendo ameaças contra ela.

Arma foi apreendida durante a abordagem

Durante a abordagem, o homem informou que era policial civil e admitiu que estava armado. Segundo o registro da ocorrência, ele apresentava sinais de alteração comportamental.

A arma foi apreendida porque o suspeito não apresentou a documentação necessária. Ainda de acordo com a polícia, mesmo após ser desarmado, ele tentou se aproximar novamente da ex-companheira para agredi-la, mas foi contido pelos agentes.

Prisão em flagrante

Após o controle da situação, o policial recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima e testemunhas, à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Na unidade policial, foi constatado que a pistola estava com a numeração suprimida, o que resultou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

O policial permaneceu preso e responderá pelos crimes de ameaça, perseguição (stalking) no contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Cabo da PM é preso após sequestrar empresário e entregá-lo ao tribunal do crime em Manaus