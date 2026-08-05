Crime

Agente de 55 anos foi morto em um estabelecimento comercial. Polícia procura o terceiro envolvido no crime.

Tabatinga (AM) – Um guarda civil municipal identificado como Raimundo Rubens da Silva Neves, de 55 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (3), no bairro Vila Verde, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Dois suspeitos de participação no crime foram presos poucas horas depois.

Crime ocorreu em estabelecimento comercial

De acordo com a Polícia Militar, Raimundo Rubens estava sozinho em um bar localizado na rua T-26 quando foi surpreendido pelos criminosos.

Testemunhas informaram que o agente permanecia no local desde o início da tarde e que não houve qualquer discussão ou desentendimento antes dos disparos.

Dois suspeitos foram presos

O subcomandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, aspirante Messias Nobre, informou que a equipe encontrou a vítima já sem vida ao chegar ao local.

Após o homicídio, três suspeitos fugiram. Durante uma operação realizada na madrugada desta terça-feira (4), dois deles foram localizados e presos.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Tabatinga, onde permanecem à disposição da Justiça.

Polícia procura terceiro envolvido

As forças de segurança continuam as buscas para localizar o terceiro suspeito de participação no assassinato.

A motivação do crime ainda será investigada pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações.

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