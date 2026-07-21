Economia

Lidiane Santiago transformou a Sabores Perfeitos em um negócio de sucesso local e agora passa a contar com o apoio institucional da S&N Global Media.

Uma história que começou com dedicação artesanal em Manacapuru, no interior do Amazonas, ganha agora um novo capítulo de projeção. A empresária Lidiane Santiago, fundadora da Sabores Perfeitos®️, ultrapassou a marca de 2 mil clientes atendidos desde a criação do negócio, em outubro de 2024, e viu sua trajetória ser reconhecida com a entrada oficial da marca no ecossistema da S&N Global Media, grupo de mídia, comunicação e negócios com atuação na região amazônica.

Do atendimento local ao reconhecimento institucional

Em pouco menos de dois anos, Lidiane construiu uma base sólida de clientes oferecendo bolos confeitados para aniversário, bolos caseiros, lanches saudáveis voltados ao público fitness e opções sem glúten e sem lactose. O crescimento, alcançado majoritariamente por meio de gestão própria, chamou atenção pela consistência: mais de 2 mil pedidos entregues em uma cidade do interior amazonense, sem grande estrutura de equipe ou investimento em marketing tradicional.

Esse desempenho foi um dos fatores que levaram à recente parceria entre a marca e a S&N Global Media, formalizada com a entrada da Sabores Perfeitos no ecossistema do grupo sob o nome Sabores Perfeitos | S&N. A movimentação, noticiada anteriormente pela Sonho & Negócios (S&N), também tem um significado pessoal: Lidiane é mãe do presidente do grupo, o empresário Davi Santiago.

Reconhecimento além dos números

Mais do que uma estatística, os mais de 2 mil clientes atendidos representam anos de trabalho artesanal e atendimento próximo, características que se tornaram marca registrada do negócio. Para a S&N, a parceria reforça um discurso que o grupo tem defendido publicamente: o de valorizar trajetórias empreendedoras construídas fora dos grandes centros urbanos.

Novo momento para a marca

Com o apoio institucional da S&N Global Media, a Sabores Perfeitos deve ganhar maior visibilidade editorial e estratégica, mantendo, no entanto, a essência que a tornou reconhecida em Manacapuru: produção cuidadosa e atendimento direto conduzido pela própria fundadora. A expectativa é de que o novo momento sirva como impulso para uma expansão gradual, sem abrir mão da qualidade que sustentou o crescimento até aqui.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/sabores-perfeitos-passa-a-integrar-oficialmente-o-ecossistema-sn-global-media/

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