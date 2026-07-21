Formalização

Empresa completa 15 anos oferecendo infraestrutura completa para emissoras de web rádio e web TV, em um momento em que o setor caminha para maior formalização e profissionalismo no Brasil

Existe um movimento silencioso acontecendo dentro do mercado de comunicação brasileiro. Enquanto grandes emissoras discutem digitalização, milhares de rádios e TVs independentes já operam integralmente pela internet, dependendo de fornecedores de tecnologia para colocar sua programação no ar. Nesse ecossistema pouco visível ao grande público, a Samhost se consolidou como um dos nomes de referência.

A empresa nasceu há mais de 15 anos, num momento em que a ideia de transmitir rádio ou TV apenas pela internet ainda soava incerta para muitos empreendedores da comunicação. Hoje, o cenário é outro. Levantamentos recentes mostram que o consumo de rádio via streaming cresceu cerca de 186% no Brasil nos últimos anos, com o digital já respondendo por mais da metade do alcance total do rádio no país. No vídeo, o movimento se repete: a participação da TV aberta na audiência caiu de 57,9% para 53,9% em apenas doze meses, enquanto o streaming avançou de forma consistente no mesmo período.

Foi acompanhando essa curva que a Samhost expandiu sua base para mais de 15 mil clientes ativos, segundo dados informados pela própria empresa, com uptime declarado de 99,9%. O modelo de negócio se sustenta em três frentes de assinatura: hospedagem para web rádio, com Auto DJ e qualidade de até 320 kbps; hospedagem para web TV, com suporte a 4K e aplicativos para as principais Smart TVs do mercado; e um pacote combinado de rádio mais TV, apontado pela empresa como o mais procurado entre os clientes.

O diferencial da companhia não está apenas na hospedagem em si, mas no pacote em torno dela. Aplicativos próprios para Android e iOS, integração com Alexa e sites institucionais editáveis compõem uma oferta que tenta resolver, numa única contratação, boa parte da estrutura técnica que uma emissora independente precisaria montar sozinha — algo que normalmente exigiria contratar vários fornecedores diferentes.

Esse tipo de solução tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos. O setor de web rádio e web TV no Brasil caminha para um marco regulatório mais claro, com sinalizações do Ministério das Comunicações sobre exigências de formalização, como abertura de CNPJ e pagamento de direitos autorais via ECAD. Especialistas do setor de mídia digital também apontam que provedores regionais de tecnologia estão assumindo um papel cada vez mais central, funcionando como ponte entre conteúdo, audiência e conectividade — um espaço que empresas como a Samhost buscam ocupar.

Para quem avalia profissionalizar uma rádio ou TV online, a experiência do mercado sugere alguns pontos de atenção antes de escolher um fornecedor: qualidade técnica de transmissão, presença multiplataforma, estabilidade de atendimento, planos que acompanhem o crescimento da audiência sem exigir trocas de infraestrutura, e capacidade de adaptação às exigências regulatórias que devem se consolidar nos próximos anos.

Com o streaming se aproximando de ultrapassar a TV aberta em audiência no Brasil e o mercado de entretenimento digital movimentando dezenas de bilhões de reais por ano, empresas de tecnologia voltadas a emissoras independentes deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar posição estratégica na cadeia da comunicação digital brasileira.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/streaming-web-tv-radio-samhost-mercado-2026/

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