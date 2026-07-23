Eleição

Ex-secretária de Saúde de Manaus integrará a chapa de David Almeida nas Eleições 2026 e promete ampliar ações para todo o Amazonas.

Primeira mulher a assumir o cargo de secretária municipal de Saúde (SEMSA), a médica Dra Shádia foi anunciada pelo pré-candidato David Almeida como vice da chapa que disputará o Governo do Amazonas nas Eleições 2026.

O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, em sua residência no Morro da Liberdade, zona sul, na presença do prefeito de Manaus, Renato Junior, deputados estaduais e vereadores.

“Após o entendimento com partidos aliados, anunciamos para todo o Amazonas que a nossa pré-candidata a vice-governadora é a Dra Shádia. O Amazonas precisa de cuidado na saúde. E quem resolveu o problema da saúde básica de Manaus vai me ajudar a resolver o problema da saúde no Amazonas. Vamos juntos zerar a fila do SISREG”, anunciou David Almeida.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, destacou os resultados da Dra Shádia enquanto foi secretária municipal de saúde.

“Dra Shádia é médica, mãe e tem uma sensibilidade incrível como mulher para contribuir com o nosso povo amazonense. Com muito trabalho e muita luta, a senhora conseguiu dar resultados na saúde do município de Manaus, pelos quais eu, como prefeito de Manaus, tenho gratidão. E eu sei que, no estado do Amazonas, a senhora vai contribuir muito mais”, declarou o prefeito Renato Junior.

Dra Shádia disse estar honrada com o convite em caminhar ao lado de David Almeida nesta eleição e lembrou do juramento que fez ao se tornar médica.

“David, é uma honra muito grande continuar caminhando ao seu lado. Esse convite me fez lembrar o juramento que fiz como médica, quando prometemos oferecer sempre o melhor de nós, a melhor qualidade de serviço, de saúde e de bem-estar para a população. Caminhar ao seu lado é a certeza de que vamos continuar servindo e levando cada vez mais serviços de qualidade. E agora, não apenas para Manaus, mas para todo o nosso estado”, afirmou Dra Shádia.

HISTÓRIA

Dra. Shádia Fraxe atua no Sistema Único de Saúde (SUS) há 17 anos. Na pandemia da COVID-19 coordenou as equipes médicas do Hospital de Campanha e Fundação Dr. Thomas. Já na gestão do então prefeito de Manaus, David Almeida, Dra Shádia foi responsável por liderar a grande campanha de vacinação contra a COVID-19.

Além disso, durante sua gestão, a saúde de Manaus alcançou por sete vezes o melhor resultado dentre todas as capitais brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde.

Dra. Shádia, tem 56 anos, é casada e mãe de duas filhas médicas, e uma terceira formada na área de propaganda e publicidade.

Formada em ciências econômicas e medicina, especializou-se em três áreas distintas: Dermatologia, Perícia Médica e Medicina de Família e Comunidade.

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