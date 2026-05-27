PC-AM

Polícia Civil encontrou crianças em situação de negligência e ambiente considerado insalubre em Novo Airão.

Novo Airão (AM) – Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) suspeito de praticar maus-tratos contra os filhos de 11 anos e uma bebê de aproximadamente cinco meses, no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar.

Segundo as investigações, a bebê apresentava sinais de negligência, usando roupas sujas, com fome e em condições inadequadas de higiene.

Bebê foi levada para pedir cesta básica

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, o suspeito levou a criança até a Secretaria Municipal de Assistência Social para solicitar uma cesta básica.

“No local, os servidores perceberam a situação da criança, que estava urinada e precisou ter as roupas trocadas. Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado e comunicou imediatamente a Polícia Civil, em razão da gravidade do caso”, explicou o delegado.

Ainda conforme a investigação, o Conselho Tutelar já acompanhava a situação da família e havia identificado condições precárias na residência.

Os agentes encontraram sujeira, forte mau cheiro, roupas acumuladas e um ambiente considerado inadequado para a permanência das crianças.

Além da bebê, uma criança de 11 anos também estaria sendo vítima de maus-tratos e negligência.

Crianças foram resgatadas

Durante a ocorrência, a bebê foi retirada dos cuidados do pai e as duas crianças foram resgatadas para receber acompanhamento dos órgãos competentes.

A Polícia Civil também solicitou exames periciais para verificar possíveis sinais de maus-tratos, abandono, negligência e exposição a condições insalubres.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos, com aumento de pena por envolver menores de 14 anos, e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, a mãe das crianças não foi localizada e também será investigada.

Denúncias podem ser feitas às autoridades

A Polícia Civil reforça que casos de violência, abandono ou negligência contra crianças e adolescentes devem ser denunciados imediatamente ao Conselho Tutelar ou às forças de segurança.

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