Louvor e Oração

Evento cristão gratuito será realizado na madrugada de 26 de julho, na Praia da Ponta Negra, com programação de louvor, oração e mensagem de fé.

Manaus recebe, na madrugada de domingo, 26 de julho, a segunda edição do Amanhecer Manaus, movimento cristão que deve reunir mais de 100 mil pessoas na Praia da Ponta Negra. Gratuito e aberto ao público, o evento começa às 4h e contará com momentos de louvor, oração, ministração da Palavra e outras atividades voltadas à fé, esperança e renovação espiritual.

O Amanhecer Manaus foi inspirado no Desperta, movimento de adoração ao ar livre promovido pela Surf House Comunidade Cristã, igreja pastoreada por Sérgio e Kika Busatto, no bairro Campeche, em Florianópolis (SC).

Criado em dezembro de 2024, o Desperta começou com um pequeno grupo reunido na Praia do Campeche antes do nascer do sol. Desde então, o projeto cresceu a cada edição por meio de momentos de adoração, oração e reflexão bíblica, conquistando projeção nacional ao reunir milhares de participantes em espaços públicos.

Presença do fundador do Desperta

Nesta segunda edição, o Amanhecer Manaus contará com a participação do pastor Sérgio Busatto, fundador da Surf House e idealizador do projeto Desperta On a Mission, iniciativa que inspirou o movimento realizado na capital amazonense.

Em Manaus, o evento surgiu com o propósito de reunir pessoas em um ambiente aberto, simples e acessível nas primeiras horas do dia para uma experiência coletiva de fé.

A primeira edição, realizada em 30 de maio, superou a expectativa da organização. Inicialmente, a previsão era reunir cerca de 10 mil pessoas. No entanto, aproximadamente 70 mil participantes compareceram à Praia da Ponta Negra, conforme dados da Guarda Municipal.

Agora, a expectativa é ultrapassar a marca de 100 mil participantes.

Segundo o organizador do evento, Diego Andrade, conhecido como DJ Dii Andrade, o crescimento do Amanhecer reflete a busca de uma geração por experiências de fé fora dos formatos tradicionais.

“O Amanhecer nasceu com um propósito muito claro: reunir pessoas para adorar a Deus e declarar que existe um novo dia e um novo propósito. A primeira edição mostrou que Manaus estava pronta para viver esse movimento. Agora, seguimos com gratidão e responsabilidade, preparando uma segunda edição ainda mais especial para receber todos que desejam participar”, afirma Diego.

Programação começa às 4h

A programação terá início às 4h, com encerramento previsto entre 6h30 e 7h.

Durante o evento, o público acompanhará momentos de oração, louvor e ministração da Palavra. Além disso, a organização promete novidades para esta edição, mantendo a proposta de promover uma experiência de adoração coletiva em um dos principais cartões-postais da capital amazonense.

O coorganizador do Amanhecer, pastor Jeffinho Briglia, destaca que o movimento vai além da reunião de um grande público.

“O Amanhecer não é apenas um evento. É um chamado para que as pessoas se aproximem de Deus, renovem a fé e entendam que cada manhã traz uma nova oportunidade. Queremos que todos se sintam acolhidos, independentemente da igreja, denominação ou trajetória. É um momento para famílias, jovens, crianças e todos que desejam viver uma experiência com Deus”, ressalta o pastor.

Estrutura e orientações ao público

Para receber os participantes, a organização prepara uma estrutura com palco, sistema de som, iluminação, equipes de voluntários, apoio operacional, atendimento de saúde, controle de acesso e áreas de apoio.

Além disso, os organizadores orientam o público a chegar com antecedência devido à previsão de grande movimentação na região da Ponta Negra.

IMMU reforçará o transporte público

Após reunião com a coordenação do evento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) confirmou a ampliação da operação do transporte coletivo.

Haverá ônibus saindo dos terminais de integração em direção à Ponta Negra até 1h da manhã, além de reforço na operação de retorno ao fim da programação. A tarifa será cobrada normalmente.

Segundo a organização, o transporte coletivo pode ser uma alternativa para quem pretende evitar o uso de veículos particulares ou aplicativos.

Evento é gratuito e não exige inscrição

A segunda edição do Amanhecer Manaus é gratuita e aberta ao público. Não é necessário realizar inscrição antecipada.

A organização recomenda que os participantes utilizem roupas confortáveis, levem água, cheguem cedo e sigam as orientações das equipes de apoio.

Inspirado no versículo bíblico de Lamentações 3:22-23, o Amanhecer 2026 traz como tema “Um novo dia. Um novo propósito”, reforçando a proposta de proporcionar uma experiência de adoração ao ar livre antes do nascer do sol.

“Vale a pena viver o Amanhecer porque é algo que precisa ser experimentado. É estar diante de Deus, junto com milhares de pessoas, vendo o dia nascer e entendendo que Ele continua fazendo coisas novas. Nós cremos que será uma manhã histórica para Manaus”, completa Diego Andrade.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do movimento: @amanhecer.manaus.

Serviço

O que: Amanhecer Manaus – 2ª edição

Quando: Domingo, 26 de julho

Horário: A partir das 4h (encerramento previsto entre 6h30 e 7h)

Onde: Praia da Ponta Negra, em Manaus

Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

(*) Com informações da assessoria

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