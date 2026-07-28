Visita

Senador visitou o município a convite do prefeito Emerson Melo, acompanhou obras financiadas por emendas e participou da festa cultural.

Beruri (AM) – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) participou, no último fim de semana, do Festival Folclórico de Beruri, no interior do Amazonas. A visita ocorreu a convite do prefeito Emerson Melo e reuniu também os deputados Rozenha e Sidney Leite, além de lideranças políticas e moradores do município.

Na chegada à cidade, o senador foi recebido por apoiadores e participou de caminhadas, carreatas e motociatas ao lado da população.

Senador vistoriou obras financiadas por emendas

Durante a visita, Plínio Valério acompanhou a execução de obras e ações realizadas com recursos destinados por meio de emendas parlamentares.

Segundo o senador, foram encaminhados R$ 10.989.779,00 para investimentos em pavimentação de bairros, realização de mutirões de cirurgias, aquisição de máquinas para obras e compra de equipamentos, como retroescavadeira, pá carregadeira e escavadeira hidráulica.

Do total, R$ 6.410.000,00 foram destinados ao custeio de ações nas áreas de saúde, educação e assistência social para atendimento da população em situação de vulnerabilidade.

Plínio destaca cultura e desenvolvimento do interior

Além de prestigiar a programação do Festival Folclórico, o senador afirmou que a visita permitiu acompanhar os resultados dos investimentos realizados no município.

“Vi de perto a força das tradições de Beruri e como a aplicação dos recursos que enviamos, por meio do prefeito Emerson Melo, melhorou a vida das pessoas nos bairros e comunidades. Foi uma alegria participar do Festival Folclórico de Beruri 2026 e ver a dedicação de quem mantém viva a nossa cultura. Seguimos valorizando as nossas raízes e incentivando eventos que fortalecem a identidade e o desenvolvimento do interior do Amazonas”, declarou.

Evento reuniu autoridades e lideranças locais

Plínio Valério participou da programação ao lado dos deputados Rozenha e Sidney Leite, que também atenderam ao convite do prefeito Emerson Melo para prestigiar o festival.

Ao final da visita, o senador ressaltou a importância da valorização das manifestações culturais do estado.