CINEMA

Nova prévia mostra Peter Parker lidando com uma mutação misteriosa e buscando ajuda de Bruce Banner.

A Marvel e a Sony divulgaram nesta quarta-feira (17) um novo trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, próximo filme estrelado por Tom Holland. Além disso, a prévia revelou cenas inéditas e novos detalhes da trama.

No vídeo, Peter Parker procura Bruce Banner após perceber uma misteriosa mutação que afeta seus poderes. No entanto, a situação foge do controle e acaba colocando o Homem-Aranha frente a frente com o Hulk.

Com isso, o novo filme promete ampliar os desafios enfrentados pelo herói após os acontecimentos de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, lançado em 2021.

Consequências de uma decisão que mudou tudo

Desta vez, a história será baseada no arco dos quadrinhos “Um Novo Dia”. Além disso, a trama deve explorar os efeitos da decisão tomada por Peter Parker no fim do último longa.

Na ocasião, o herói pediu que ninguém mais se lembrasse de sua existência. Agora, ele precisará lidar com as consequências dessa escolha enquanto tenta seguir sua vida e proteger quem ama.

Retornos e novidades no elenco

Além de Tom Holland, o filme traz de volta Zendaya no papel de MJ, Jacob Batalon como Ned e Michael Mando como Escorpião.

Por outro lado, a produção também contará com novos nomes. Entre eles estão Sadie Sink, conhecida por “Stranger Things”, e Tramell Tillman, destaque da série “Ruptura”.

Além disso, Jon Bernthal retorna ao Universo Marvel como o Justiceiro, personagem que conquistou fãs em produções anteriores.

Quando estreia?

Dirigido por Destin Daniel Cretton, responsável por “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, o longa chega aos cinemas brasileiros em 29 de julho.

Até lá, os fãs já podem conferir as primeiras pistas da nova aventura do Homem-Aranha. Dessa forma, a expectativa para o lançamento segue crescendo entre os admiradores do herói.

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