Eleição 2026

Convenção da Federação União Progressista, PSB e Podemos reuniu milhares de apoiadores e marcou o início da campanha eleitoral.

Manaus (AM) – Diante de uma Arena Amadeu Teixeira tomada por apoiadores dos 62 municípios do estado, o governador Roberto Cidade oficializou, na noite de terça-feira (4), sua candidatura à reeleição ao governo do Amazonas. Segundo a organização, cerca de 15 mil pessoas participaram da convenção da Federação União Progressista, PSB e Podemos, que marcou o início da caminhada eleitoral do candidato.

Em um discurso de aproximadamente nove minutos, Cidade apresentou o tom que pretende adotar durante a campanha. Falou em esperança, defendeu a continuidade da atual gestão, afirmou que fará uma “política do bem” e mandou um recado aos adversários: disse que não pretende entrar em provocações e que responderá às críticas com trabalho.

“Vou ser o governador da esperança”

Em um dos momentos mais emocionados da fala, Roberto Cidade afirmou que jamais imaginou chegar ao comando do Estado e disse que encara o cargo como uma missão.

“Nem nos meus maiores sonhos pensei que seria governador. Quis Deus que eu chegasse até aqui para cuidar das pessoas e trabalhar pelos amazonenses.”

O candidato afirmou que a convenção representa apenas o primeiro passo da campanha e garantiu que percorrerá o Amazonas para apresentar suas propostas.

“Vou ser o governador da esperança. Estou pronto para enfrentar esse desafio e trabalhar todos os dias pelo povo do Amazonas.”

Recado aos adversários

Sem citar nomes, Cidade afirmou que tem sido alvo de ataques políticos desde que assumiu o governo, há quatro meses. Disse, porém, que não pretende mudar sua postura por causa da disputa eleitoral.

“Vão tentar me atacar de tudo quanto é jeito. Mas essa será a campanha da verdade contra a mentira.”

Na sequência, reforçou que sua resposta será dada por meio das ações do governo.

“Eu faço a política do bem. A política que constrói, que dialoga e resolve os problemas. Vou responder com trabalho.”

Continuidade

Ao defender a permanência do grupo político no comando do estado, Cidade afirmou que o Amazonas “não pode voltar ao passado” e citou avanços nas áreas de segurança pública, saúde e combate à pobreza.

Também fez um reconhecimento ao ex-governador Wilson Lima, candidato ao Senado, afirmando que ele enfrentou perseguições durante a gestão e que sua eleição será importante para ajudar o Amazonas em Brasília.

Largada da campanha

O encerramento da convenção teve clima de mobilização. Ao lado da esposa, de aliados políticos e lideranças de todos os 61 municípios do interior, Roberto Cidade convocou a militância para a campanha e pediu união.

“O estado do Amazonas precisa continuar no rumo certo. Vamos sair daqui ainda mais unidos para construir um futuro melhor para o nosso povo.”

Com a candidatura homologada, Cidade entra oficialmente na disputa pela reeleição apostando na continuidade da gestão, no discurso de esperança e na defesa de uma campanha centrada no trabalho e no diálogo.

Na convenção também foram homologadas as candidaturas de Wilson Lima ao Senado, dos candidatos a deputados federal e estadual pela Federação União Progressista, PSB e Podemos.

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