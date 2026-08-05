Manaus (AM) – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma dos PREVBarcos que vão atender comunidades ribeirinhas e de difícil acesso no Amazonas durante o mês de agosto. A iniciativa leva serviços previdenciários diretamente à população do interior, facilitando o acesso sem a necessidade de deslocamento para grandes centros.
Entre os atendimentos oferecidos estão orientações e requerimentos de aposentadorias, pensões, salário-maternidade, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros serviços do INSS.
Confira o roteiro dos PREVBarcos em agosto
As embarcações atenderão os seguintes municípios:
- Silves: 3 a 7 de agosto;
- Itapiranga: 10 a 18 de agosto;
- Alvarães: 17 a 21 de agosto;
- São Sebastião do Uatumã: 19 a 28 de agosto;
- Humaitá: 24 de agosto a 9 de setembro;
- Uarini: 24 a 28 de agosto;
- Urucará: 31 de agosto a 11 de setembro;
- Jutaí: 31 de agosto a 4 de setembro.
Três embarcações atenderão o Amazonas
Os atendimentos serão realizados por três unidades fluviais do INSS:
- PREVBarco AM I – Vovó Jandira;
- PREVBarco AM II – Manaós;
- PREVBarco AM III – Vovô Alarico.
Atendimento chegará a 29 municípios
Segundo o INSS, 29 municípios amazonenses integram a programação dos PREVBarcos no segundo semestre de 2026.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população do interior aos serviços previdenciários, levando atendimento especializado às comunidades onde o deslocamento até uma agência do INSS é mais difícil.
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