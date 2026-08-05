Nova paralisação

Sindicato afirma que paralisação começa nesta quinta-feira (6) caso salários e benefícios não sejam pagos pelas empresas.

Manaus (AM) – O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus voltou a ameaçar uma paralisação do transporte coletivo por causa do atraso no pagamento de salários e benefícios da categoria. Segundo o presidente da entidade, Givancir Oliveira, se a situação não for regularizada até esta quinta-feira (6), 70% dos rodoviários deixarão de trabalhar, mantendo apenas 30% da frota de ônibus em circulação na capital.

A mobilização foi anunciada nesta quarta-feira (5). Além dos salários, os trabalhadores cobram o pagamento da cesta básica, benefício de aproximadamente R$ 1,3 mil.

“Eu não sou homem de voltar atrás. A minha categoria deve cruzar os braços a partir de amanhã. Setenta por cento dos rodoviários vão cruzar os braços por falta de pagamento novamente”, declarou Givancir.

Sindicato diz que trabalhadores não podem arcar com impasse

Para o presidente da entidade, os rodoviários não podem ser prejudicados por problemas financeiros envolvendo empresas e poder público.

Segundo ele, informações apresentadas pelo Sinetram apontam uma dívida de quase R$ 90 milhões do Governo do Amazonas com as empresas do transporte coletivo. Desse montante, cerca de R$ 18 milhões teriam sido quitados recentemente.

Apesar disso, Givancir afirmou que a discussão sobre quem é o responsável pelos repasses não muda a obrigação das empresas de pagar os funcionários.

“Eles que se resolvam. Não quero saber de quem é a culpa. Eu quero que eles se entendam e garantam o pagamento da categoria. É só isso.”

O sindicalista ressaltou que o sindicato representa os trabalhadores e não participa das negociações financeiras entre empresários e governos.

“Nós trabalhamos para os empresários. Se a prefeitura ou o Estado estão devendo, esse problema é deles. Nosso papel é defender o trabalhador.”

Categoria já parou neste mês

Esta não é a primeira paralisação enfrentada pelo transporte coletivo de Manaus nas últimas semanas. Entre os dias 20 e 22 de julho, os rodoviários cruzaram os braços pelo mesmo motivo: atraso no pagamento dos salários.

Na ocasião, a cidade enfrentou uma série de transtornos. A redução da frota provocou longas filas nos pontos de ônibus, veículos superlotados e dificuldades para milhares de passageiros chegarem ao trabalho, escolas e demais compromissos.

A greve só foi encerrada após o início do pagamento dos vencimentos pelas empresas.

Paralisação depende do pagamento

O sindicato informou que a paralisação será cancelada caso os salários e benefícios sejam depositados dentro do prazo estabelecido.

“O trabalhador já fez a parte dele. Trabalhou o mês inteiro e tem que receber. É uma humilhação um pai de família chegar no dia do pagamento e não ter um centavo para colocar comida na mesa e pagar seus compromissos”, afirmou Givancir.

Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas não haviam se manifestado sobre a nova ameaça de greve.

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