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A segurança por trás das criptomoedas: como manter os ativos digitais protegidos

A segurança das carteiras de criptomoedas: como evitar golpes em contas

As criptomoedas chamam a atenção dos usuários por diversos motivos, sendo a segurança e o anonimato alguns dos principais. Gerenciar ativos digitais garante total liberdade sobre o próprio dinheiro, mas também traz uma grande responsabilidade pessoal para mantê-lo seguro. Ao contrário das instituições bancárias tradicionais, as transações em blockchain são irreversíveis, seja quando o dinheiro é enviado para o endereço errado ou quando uma conta é hackeada. Ainda assim, proteger uma carteira digital é fácil. Confira alguns dos hábitos mais simples que permitem aos usuários proteger seu portfólio.

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Hábitos básicos para proteger seu portfólio contra violações

A boa notícia é que o usuário não precisa ser um profissional de segurança cibernética para proteger seus ativos. A maioria das ameaças online comuns pode ser controlada com a implementação de algumas práticas de segurança simples. Esses princípios básicos podem ajudar os usuários a se sentirem confiantes de que suas contas estão protegidas:

Aplicativos de autenticação de dois fatores. Em vez de usar verificações por SMS ou e-mail, aplicativos como o Google Authenticator ou uma chave de hardware podem ser uma solução. Eles podem ajudar os usuários a reduzir a chance de serem expostos a tentativas de phishing por e-mail.

Em vez de usar verificações por SMS ou e-mail, aplicativos como o Google Authenticator ou uma chave de hardware podem ser uma solução. Eles podem ajudar os usuários a reduzir a chance de serem expostos a tentativas de phishing por e-mail. Verificar e-mails com URLs suspeitos. Não é um esquema novo, mas links de phishing ainda são amplamente utilizados. Mesmo traders atentos podem cometer erros quando distraídos, clicando em um link sem pensar. Os usuários devem clicar apenas em links de remetentes verificados e confiáveis.

Não é um esquema novo, mas links de phishing ainda são amplamente utilizados. Mesmo traders atentos podem cometer erros quando distraídos, clicando em um link sem pensar. Os usuários devem clicar apenas em links de remetentes verificados e confiáveis. Evite sorteios suspeitos. Essa prática é especialmente importante na época de festas de fim de ano. É preciso ficar atento a sorteios falsos ou ofertas boas demais para ser verdade. Para verificar preços, deve-se confiar apenas em um mercado de criptomoedas verificado para evitar golpes.

Outras precauções básicas dizem respeito a não compartilhar dados pessoais relacionados à conta, carteira pessoal e outras informações que possam ser usadas contra o usuário.

Como evitar a engenharia social e gerenciar riscos ativos

Todo usuário de plataformas de negociação de criptomoedas espera receber atendimento personalizado. No entanto, mesmo nesse caso, é possível cair na armadilha de golpistas. Ao se cadastrar pela primeira vez em uma plataforma, os usuários devem se familiarizar com seus canais oficiais de suporte. Golpistas podem, ocasionalmente, enviar e-mails fingindo ser um agente de atendimento ao cliente.

Plataformas seguras como a WhiteBIT oferecem botões de suporte dedicados que conectam os usuários diretamente a um agente real. Seja para lidar com a volatilidade do mercado ou pesquisar contratos de futuros Bitcoin, um suporte confiável deve estar sempre disponível quando necessário.

Segurança para o armazenamento de ativos digitais

Por último, mas não menos importante, se você planeja manter ativos a longo prazo, transferir o capital para fora de carteiras quentes e ambientes de negociação ativos adiciona outra camada de proteção. Por exemplo, carteiras de hardware de armazenamento frio mantêm os ativos completamente offline, tornando-os imunes a tentativas de hacking e malware. Ao combinar os hábitos de segurança mencionados acima com práticas de armazenamento, os usuários podem percorrer com segurança a jornada de negociação.

Disclaimer:

A informação fornecida neste artigo é apenas a título informativo e educacionais e não deve ser considerada aconselhamento de investimento, financeiro ou de trading. Nada neste conteúdo constitui uma recomendação ou um convite para comprar, vender ou negociar quaisquer criptoativos.

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