O Nacional-AM perdeu por 2 a 1 para o ABC neste sábado (8), na Arena da Amazônia, e saiu atrás na disputa por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. O time amazonense sofreu com erros defensivos, desperdiçou oportunidades e agora precisará buscar a virada no jogo de volta das quartas de final.
O ABC aproveitou duas falhas do Nacional para construir a vantagem. Luiz Fernando marcou os dois gols da equipe potiguar. Fredson descontou para os amazonenses logo no início do segundo tempo.
Falhas pesam contra o Nacional
O primeiro gol do ABC saiu aos 20 minutos. O Nacional recuou a bola para o goleiro Igor Rayan, mas o zagueiro Gabriel Recife chegou para proteger o lance. Os dois se atrapalharam e permitiram que Luiz Fernando roubasse a bola e finalizasse para abrir o placar.
O erro voltou a aparecer no fim da primeira etapa. Aos 50 minutos, Luiz Fernando novamente levou a melhor sobre a defesa. Ele bloqueou Fredson, recebeu passe de Brunão e tocou na saída de Igor Rayan para fazer 2 a 0.
Além dos problemas defensivos, o Nacional também desperdiçou chances importantes. Aos cinco minutos, Matheus Muller recebeu livre após passe de Sassá, mas finalizou para fora.
Antes do intervalo, a equipe amazonense ainda teve outra oportunidade clara. Rifle levantou a bola, Erick Varão desviou e Rafa Marcos apareceu livre para cabecear. Porém, mandou para fora.
Nacional reage, mas não consegue empate
O time amazonense voltou do intervalo tentando diminuir o prejuízo. Logo no primeiro minuto, Fredson aproveitou sobra após cobrança de escanteio e bateu forte para marcar o gol do Nacional.
A reação aumentou a pressão. Aos 14 minutos, Rafa Marcos recebeu pela direita, saiu da marcação e acertou a trave. No rebote, Matheus Muller finalizou, mas o goleiro Matheus Alves segurou.
Pouco depois, Wendel também obrigou o goleiro do ABC a trabalhar. O jogador arriscou de fora da área e mandou a bola no ângulo, mas Matheus Alves fez grande defesa.
Apesar da pressão, o Nacional não conseguiu buscar o empate. Nos minutos finais, o time ainda tentou chegar ao gol, mas encontrou uma defesa fechada.
Vantagem do ABC
Com a vitória, o ABC leva a vantagem para o segundo confronto. A equipe potiguar pode até empatar na partida de volta para garantir a classificação e o acesso à Série C.
O Nacional-AM, por outro lado, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.
O confronto de ida teve 12.100 torcedores na Arena da Amazônia, com renda de R$ 165.320.
A partida de volta será decisiva para o Nacional. Depois de desperdiçar chances e cometer erros que resultaram nos dois gols adversários, o time amazonense terá de corrigir principalmente o sistema defensivo para continuar vivo na disputa pelo acesso.
O Nacional-AM perdeu por 2 a 1 para o ABC neste sábado (8), na Arena da Amazônia, e saiu atrás na disputa por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. O time amazonense sofreu com erros defensivos, desperdiçou oportunidades e agora precisará buscar a virada no jogo de volta das quartas de final.O ABC aproveitou duas falhas do Nacional para construir a vantagem. Luiz Fernando marcou os dois gols da equipe potiguar. Fredson descontou para os amazonenses logo no início do segundo tempo.
Falhas pesam contra o Nacional
O primeiro gol do ABC saiu aos 20 minutos. O Nacional recuou a bola para o goleiro Igor Rayan, mas o zagueiro Gabriel Recife chegou para proteger o lance. Os dois se atrapalharam e permitiram que Luiz Fernando roubasse a bola e finalizasse para abrir o placar.O erro voltou a aparecer no fim da primeira etapa. Aos 50 minutos, Luiz Fernando novamente levou a melhor sobre a defesa. Ele bloqueou Fredson, recebeu passe de Brunão e tocou na saída de Igor Rayan para fazer 2 a 0.Além dos problemas defensivos, o Nacional também desperdiçou chances importantes. Aos cinco minutos, Matheus Muller recebeu livre após passe de Sassá, mas finalizou para fora.Antes do intervalo, a equipe amazonense ainda teve outra oportunidade clara. Rifle levantou a bola, Erick Varão desviou e Rafa Marcos apareceu livre para cabecear. Porém, mandou para fora.
Nacional reage, mas não consegue empate
O time amazonense voltou do intervalo tentando diminuir o prejuízo. Logo no primeiro minuto, Fredson aproveitou sobra após cobrança de escanteio e bateu forte para marcar o gol do Nacional.A reação aumentou a pressão. Aos 14 minutos, Rafa Marcos recebeu pela direita, saiu da marcação e acertou a trave. No rebote, Matheus Muller finalizou, mas o goleiro Matheus Alves segurou.Pouco depois, Wendel também obrigou o goleiro do ABC a trabalhar. O jogador arriscou de fora da área e mandou a bola no ângulo, mas Matheus Alves fez grande defesa.Apesar da pressão, o Nacional não conseguiu buscar o empate. Nos minutos finais, o time ainda tentou chegar ao gol, mas encontrou uma defesa fechada.
Vantagem do ABC
Com a vitória, o ABC leva a vantagem para o segundo confronto. A equipe potiguar pode até empatar na partida de volta para garantir a classificação e o acesso à Série C.O Nacional-AM, por outro lado, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.O confronto de ida teve 12.100 torcedores na Arena da Amazônia, com renda de R$ 165.320.
A partida de volta será decisiva para o Nacional. Depois de desperdiçar chances e cometer erros que resultaram nos dois gols adversários, o time amazonense terá de corrigir principalmente o sistema defensivo para continuar vivo na disputa pelo acesso.
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