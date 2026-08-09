Roberto Cidade (União Progressista) não participa do primeiro debate entre candidatos ao Governo do Amazonas, realizado pela Band Amazonas neste domingo (9). Segundo a campanha, o candidato tomou a decisão após receber orientação jurídica.
De acordo com a equipe de Cidade, ele não participará de debates ou sabatinas antes do início oficial da campanha eleitoral, marcado para 16 de agosto. A campanha afirma que o processo de registro e confirmação das candidaturas ainda segue na Justiça Eleitoral.
Por isso, a equipe diz que a decisão busca garantir segurança jurídica e igualdade entre os candidatos. Além disso, a campanha afirma que pretende evitar questionamentos sobre as regras eleitorais.
Debate reúne cinco candidatos
O debate começa às 19h deste domingo e reúne David Almeida (Avante), Isael Munduruku (Rede/Psol), Maria do Carmo (PL), Omar Aziz (PSD) e Roberto Cidade.
Com a ausência de Cidade, quatro candidatos devem participar do confronto. O encontro terá duração aproximada de duas horas e contará com cinco blocos.
Primeiramente, os candidatos responderão a perguntas sobre propostas. Depois, eles poderão fazer perguntas diretamente aos adversários.
Na sequência, jornalistas e apresentadores da Band Amazonas e da BandNews FM farão questionamentos aos participantes. Já no quarto bloco, os candidatos responderão a perguntas enviadas por eleitores.
Por fim, cada participante terá um minuto e meio para apresentar suas considerações finais.
Campanha cita ataques de adversários
Além da justificativa jurídica, a campanha de Roberto Cidade apresenta outro argumento para a ausência.
Segundo a equipe, existe uma estratégia dos adversários para concentrar ataques contra o candidato. A campanha cita Omar Aziz, David Almeida e Maria do Carmo e afirma que os três vêm fazendo críticas a Cidade durante a disputa.
No entanto, essa avaliação representa a posição da campanha de Roberto Cidade e não uma conclusão independente sobre a estratégia dos demais candidatos.
A equipe também citou o senador Sergio Moro como exemplo. Segundo a campanha, Moro anunciou ausência em um debate no Paraná e classificou a situação como um “jogo combinado”.
Candidato promete participar depois
Apesar da ausência neste domingo, a campanha afirma que Roberto Cidade não pretende deixar de participar dos debates.
A equipe diz que o candidato estará disponível para os confrontos a partir de 16 de agosto, quando começa oficialmente a propaganda eleitoral. A partir dessa data, Cidade pretende apresentar propostas e discutir ações para os próximos quatro anos.
Quem estará no debate
A Band Amazonas também não terá Gilberto Vasconcelos (PSTU) no encontro. O candidato disputa o Governo do Amazonas, mas a emissora não o incluiu entre os participantes por causa do critério de representatividade partidária adotado para o debate.
Assim, cinco candidatos foram considerados para o encontro: David Almeida, Isael Munduruku, Maria do Carmo, Omar Aziz e Roberto Cidade.
As equipes dos partidos definiram as regras do debate durante uma reunião realizada em 16 de julho. Na mesma ocasião, ocorreu o sorteio das posições dos candidatos no estúdio.
A Band Amazonas transmite o encontro pela televisão, pelo YouTube, pelo aplicativo BandPlay e pela Rádio BandNews FM Difusora Manaus, na frequência 93,7 FM.
Calendário eleitoral
Os partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas na Justiça Eleitoral. Logo depois, em 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral.
O primeiro turno ocorre em 4 de outubro. No Amazonas, os eleitores escolherão governador, presidente da República, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.