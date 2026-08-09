DISPUTA PELO GOVERNO

Candidato não participa do primeiro confronto entre os concorrentes e campanha afirma que ele estará nos debates após 16 de agosto.

Roberto Cidade (União Progressista) não participa do primeiro debate entre candidatos ao Governo do Amazonas, realizado pela Band Amazonas neste domingo (9). Segundo a campanha, o candidato tomou a decisão após receber orientação jurídica.

De acordo com a equipe de Cidade, ele não participará de debates ou sabatinas antes do início oficial da campanha eleitoral, marcado para 16 de agosto. A campanha afirma que o processo de registro e confirmação das candidaturas ainda segue na Justiça Eleitoral.

Por isso, a equipe diz que a decisão busca garantir segurança jurídica e igualdade entre os candidatos. Além disso, a campanha afirma que pretende evitar questionamentos sobre as regras eleitorais.

Debate reúne cinco candidatos

O debate começa às 19h deste domingo e reúne David Almeida (Avante), Isael Munduruku (Rede/Psol), Maria do Carmo (PL), Omar Aziz (PSD) e Roberto Cidade.

Com a ausência de Cidade, quatro candidatos devem participar do confronto. O encontro terá duração aproximada de duas horas e contará com cinco blocos.

Primeiramente, os candidatos responderão a perguntas sobre propostas. Depois, eles poderão fazer perguntas diretamente aos adversários.

Na sequência, jornalistas e apresentadores da Band Amazonas e da BandNews FM farão questionamentos aos participantes. Já no quarto bloco, os candidatos responderão a perguntas enviadas por eleitores.

Por fim, cada participante terá um minuto e meio para apresentar suas considerações finais.

Campanha cita ataques de adversários

Além da justificativa jurídica, a campanha de Roberto Cidade apresenta outro argumento para a ausência.

Segundo a equipe, existe uma estratégia dos adversários para concentrar ataques contra o candidato. A campanha cita Omar Aziz, David Almeida e Maria do Carmo e afirma que os três vêm fazendo críticas a Cidade durante a disputa.

No entanto, essa avaliação representa a posição da campanha de Roberto Cidade e não uma conclusão independente sobre a estratégia dos demais candidatos.

A equipe também citou o senador Sergio Moro como exemplo. Segundo a campanha, Moro anunciou ausência em um debate no Paraná e classificou a situação como um “jogo combinado”.

Candidato promete participar depois

Apesar da ausência neste domingo, a campanha afirma que Roberto Cidade não pretende deixar de participar dos debates.

A equipe diz que o candidato estará disponível para os confrontos a partir de 16 de agosto, quando começa oficialmente a propaganda eleitoral. A partir dessa data, Cidade pretende apresentar propostas e discutir ações para os próximos quatro anos.

Quem estará no debate

A Band Amazonas também não terá Gilberto Vasconcelos (PSTU) no encontro. O candidato disputa o Governo do Amazonas, mas a emissora não o incluiu entre os participantes por causa do critério de representatividade partidária adotado para o debate.

Assim, cinco candidatos foram considerados para o encontro: David Almeida, Isael Munduruku, Maria do Carmo, Omar Aziz e Roberto Cidade.

As equipes dos partidos definiram as regras do debate durante uma reunião realizada em 16 de julho. Na mesma ocasião, ocorreu o sorteio das posições dos candidatos no estúdio.

A Band Amazonas transmite o encontro pela televisão, pelo YouTube, pelo aplicativo BandPlay e pela Rádio BandNews FM Difusora Manaus, na frequência 93,7 FM.

Calendário eleitoral

Os partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas na Justiça Eleitoral. Logo depois, em 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral.

O primeiro turno ocorre em 4 de outubro. No Amazonas, os eleitores escolherão governador, presidente da República, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.