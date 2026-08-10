MERCADO E TECNOLOGIA

Campanha “Quem Corre Junto Soma” reúne 99Food, 99Compras, 99Entrega e 99Moto para ampliar oportunidades aos parceiros.

A 99 lançou a campanha nacional “Quem Corre Junto Soma” para valorizar os entregadores parceiros. A iniciativa destaca a possibilidade de ampliar os ganhos ao utilizar diferentes serviços da plataforma.

A campanha reúne 99Food, 99Compras, 99Entrega e 99Moto em um único aplicativo. Dessa forma, a empresa busca mostrar que os ganhos podem crescer ao longo da jornada, com a combinação de diferentes serviços e incentivos.

Campanha destaca rotina dos entregadores

Segundo Daniela Albuquerque, diretora de marketing da 99, a iniciativa reforça a importância do planejamento, da estratégia e da consistência na rotina dos entregadores.

“O ‘corre’ do entregador nunca foi sobre um único momento. Ele é construído todos os dias, com planejamento, estratégia, oportunidades e consistência”, afirma.

MC Hariel participa da iniciativa

Para apresentar a campanha, a 99 convidou o MC Hariel. O artista participa de um filme que acompanha a rotina de um entregador durante um dia de trabalho.

Além disso, a escolha do cantor reforça a relação da campanha com sua própria trajetória. Antes da carreira musical, Hariel teve seu primeiro emprego como entregador. Esta é a segunda campanha do artista com a 99 voltada aos parceiros.

Ação oferece benefícios aos parceiros

A campanha também inclui a ativação “Tô de Bag | Podpah Funkbol Clube”, realizada no dia 3 de agosto e voltada aos motociclistas parceiros da 99.

Durante a ação, os participantes receberam bags e camisas UV em parceria com o Podpah Funkbol Clube. Além disso, a iniciativa ofereceu vouchers de abastecimento, brindes, serviços de barbeiro, café, hidratação e espaços de descanso.

Segundo a empresa, a campanha terá continuidade ao longo de 2026. Por isso, a 99 pretende trabalhar a iniciativa em médio e longo prazo.

Quatro serviços estão no aplicativo

Atualmente, motociclistas e ciclistas parceiros podem realizar diferentes serviços pelo SuperApp da 99.

O 99Food permite entregas de refeições. Já o 99Compras atende pedidos de compras do dia a dia. Por sua vez, o 99Entrega permite o envio de objetos. O 99Moto oferece transporte de passageiros.

Assim, os parceiros podem aproveitar períodos de maior demanda ao longo do dia. Além disso, a plataforma oferece incentivos para ampliar as oportunidades de ganhos durante a semana.

99 amplia incentivos para entregadores

A campanha ainda oferece preferência no recebimento de corridas e acesso a incentivos exclusivos para entregadores que priorizam o SuperApp da 99.

Entre as iniciativas está o “Tô de Bag”, que faz parte da estratégia de relacionamento com os parceiros. Ao mesmo tempo, a empresa aposta em experiências presenciais e benefícios práticos para fortalecer esse vínculo.

Para MC Hariel, a campanha representa uma forma de reconhecer os profissionais que trabalham diariamente nas ruas.

“Antes dos palcos e da música, meu primeiro corre na vida foi como entregador”, afirmou o artista.

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