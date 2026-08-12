OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Programa Global de Trainee 2027 terá duração de dez meses, experiências internacionais e vagas nas áreas de Business e Supply Chain.

A Ambev abriu inscrições para o Programa Global de Trainee 2027. Os interessados podem se candidatar até 2 de setembro. O programa dura dez meses e oferece salário de R$ 9.500.

Além da remuneração, os selecionados terão uma jornada de desenvolvimento com experiências internacionais. Entre elas, estão uma semana de imersão em outro país da América do Sul e conexão com trainees de diferentes países.

Experiência internacional

Durante o programa, os participantes também poderão disputar uma rotação internacional de até três meses. Além disso, a empresa prevê a possibilidade de alocação temporária no exterior para um trainee.

Ao longo da jornada, os profissionais atuarão em projetos estratégicos e multidisciplinares. Dessa forma, terão contato com diferentes áreas e poderão assumir responsabilidades desde os primeiros meses.

O programa inclui, ainda, contato com a alta liderança, rotações em unidades da Ambev pelo Brasil, mentoria com gestores e conteúdos de desenvolvimento em inteligência artificial.

Quem pode se candidatar?

Para participar, é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino superior. A formação deve ocorrer entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.

Além disso, o candidato precisa ter, até dezembro de 2026, no máximo dois anos de experiência profissional em período integral após a primeira graduação. Também é necessário possuir inglês intermediário, avançado ou fluente.

Os candidatos ainda precisam ter disponibilidade para morar em qualquer estado do Brasil e trabalhar presencialmente. As oportunidades são voltadas para as áreas de Business e Supply Chain.

Etapas do processo seletivo

O processo começou em 11 de agosto e terá diferentes fases. Primeiro, os candidatos fazem a inscrição e os testes online. Em seguida, passam pela etapa de vídeo e pela entrevista.

Confira o cronograma:

Inscrições: 11 de agosto a 2 de setembro;

11 de agosto a 2 de setembro; Testes online: 11 de agosto a 3 de setembro;

11 de agosto a 3 de setembro; Etapa de vídeo: 12 de agosto a 6 de setembro;

12 de agosto a 6 de setembro; Entrevistas online: setembro e outubro;

setembro e outubro; Business Game: novembro;

novembro; Painel final: novembro.

Programa de estágio

Além do trainee, a Ambev também abriu inscrições para o Programa de Estágio 2027. A iniciativa oferece oportunidades em diferentes regiões do Brasil.

Nesse caso, podem participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O valor da bolsa-auxílio varia conforme a região.

Assim como os trainees, os estagiários participam de projetos aplicados durante a jornada. Por isso, a experiência combina aprendizado prático e desenvolvimento profissional.

Como se inscrever

Os interessados no Programa Global de Trainee 2027 devem realizar a inscrição até 2 de setembro. Para isso, basta acessar a plataforma de recrutamento da Ambev e preencher o cadastro.

Já quem busca uma oportunidade de estágio pode consultar as vagas do Programa de Estágio 2027. Dessa maneira, o candidato consegue conferir os requisitos e as oportunidades disponíveis em cada região.

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