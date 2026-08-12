O Assaí está com 50 vagas de emprego abertas para atuar nas lojas do Amazonas. Além disso, todas as oportunidades aceitam pessoas com deficiência (PCD) e contemplam diferentes áreas operacionais.
Entre os cargos disponíveis, estão operador de loja e operador de caixa. Para participar, os interessados devem consultar as vagas disponíveis para a região e realizar a inscrição no site de carreiras do Assaí.
Quem pode se candidatar?
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa cumprir alguns requisitos básicos:
- Ter mais de 18 anos;
- Possuir ensino médio completo;
- Informar CPF e número de telefone;
- Ter um endereço de e-mail atualizado.
Além disso, o processo seletivo contará com etapas presenciais e online. A empresa também oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
Por outro lado, os funcionários contam com um plano estruturado de carreira. Dessa forma, podem participar de ações de capacitação e desenvolvimento profissional.
“A ampliação da nossa equipe nas lojas de Manaus acompanha o crescimento das operações e reforça o nosso compromisso de gerar oportunidades de emprego na região”, afirmou Claudio Souza, gerente-geral de Operações do Assaí no Amazonas.
Assaí tem quatro lojas no Amazonas
A rede iniciou suas operações no Amazonas em 2016. Atualmente, o estado conta com quatro unidades, todas em Manaus:
- Assaí Bola da Suframa;
- Assaí Torquato;
- Assaí Ephigênio Salles;
- Assaí Grande Circular.
Ao todo, a empresa gera cerca de 2,4 mil empregos diretos e indiretos no Amazonas. Já na região Norte, são 21 lojas distribuídas pelos sete estados.
Como se inscrever
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site de carreiras do Assaí e consultar as oportunidades disponíveis no Amazonas.
Em seguida, basta escolher o cargo de interesse e preencher o cadastro solicitado pela empresa. Por isso, o candidato deve manter os dados pessoais e de contato atualizados durante todo o processo seletivo.
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