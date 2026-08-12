Grandes palcos

Bailarino amazonense que passou pelo American Ballet Theatre ministra aulas de balé clássico nos dias 13 e 14 de agosto, no Icbeu.

O bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes retorna a Manaus para compartilhar conhecimentos acumulados em mais de três décadas de carreira. Nos dias 13 e 14 de agosto, ele ministra o workshop “Técnica e Arte — Workshop de Balé Clássico com Marcelo Mourão Gomes”, no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu).

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Além disso, a atividade atende bailarinos de níveis intermediário e avançado.

Aulas unem técnica e experiência

O workshop terá duas turmas. Primeiramente, participantes de 15 a 18 anos terão aulas das 14h às 16h. Depois, bailarinos de 19 a 35 anos participarão da segunda turma, das 17h às 19h. Cada grupo terá limite de 17 participantes.

Durante os dois dias, Marcelo conduzirá duas horas de atividades. Inicialmente, os participantes terão cerca de 1h15 de prática de balé clássico. Na sequência, o bailarino comandará o coaching de solo.

Nessa etapa, Marcelo trabalhará técnica, musicalidade, interpretação, presença cênica e identidade artística. Para isso, cada participante deverá escolher previamente uma música para desenvolver durante o workshop.

Além da prática, o encontro também pretende estimular a construção da identidade de cada bailarino. Dessa forma, Marcelo pretende aproximar técnica e expressão artística durante as atividades.

“Chega um momento em que tudo aquilo que você viveu também passa a fazer sentido quando é compartilhado. Tive professores, coreógrafos e partners fundamentais na minha formação. Hoje, contribuir para que outros bailarinos desenvolvam sua técnica, mas também descubram quem são como artistas, é uma maneira de dar continuidade à minha própria história com a dança”, afirma Marcelo.

Além disso, os participantes devem usar traje adequado para a prática do balé clássico. As bailarinas também precisam levar sapatilhas de ponta.

Para o trabalho de coaching, cada bailarino deverá escolher uma música previamente. Assim, o exercício poderá explorar diferentes aspectos da interpretação e da presença em cena.

Ao final, o Icbeu emitirá certificado para os participantes da oficina.

Trajetória internacional

Marcelo iniciou sua carreira ainda adolescente no Festival de Dança de Joinville. Em julho deste ano, ele escolheu o evento para marcar sua despedida dos palcos como intérprete do repertório clássico.

Atualmente, o bailarino atua como Head Ballet Master do Wiener Staatsballett, em Viena, na Áustria. Entre 2022 e 2025, ele integrou o Semperoper Ballett, na Alemanha, como primeiro bailarino, mestre de balé e integrante da gestão artística.

Antes disso, Marcelo passou 20 anos pelo American Ballet Theatre (ABT), em Nova York, onde alcançou o posto de bailarino principal.

Ao longo da carreira, ele também participou de apresentações como convidado em companhias como Mariinsky Ballet, Bolshoi Ballet e Royal Ballet. Em 2008, recebeu o Prix Benois de la Danse, uma das principais premiações internacionais do balé.

Além dos grandes palcos, Marcelo passou a dedicar parte de sua trajetória à formação de novos artistas. Por isso, o workshop em Manaus marca uma oportunidade de aproximar bailarinos locais da experiência acumulada pelo artista em companhias internacionais.

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