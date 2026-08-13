Concurso

Evento gratuito terá música, dança e disputa pelo título de “Forrozeiro Oficial” no Shopping Cidade Manoa.

O título de “Forrozeiro Oficial do Chopp & Forró Cidade Manoa 2026” entra em disputa durante evento gratuito em Manaus. O “Chopp & Forró do Cidade” acontece de 20 a 22 de agosto, das 19h à meia-noite, na Praça de Alimentação Externa do Shopping Cidade Manoa, na Zona Norte.

Como participar

O Desafio do Forró do Cidade é aberto ao público. Para participar, os interessados podem se inscrever presencialmente no primeiro dia do evento, 20 de agosto, das 19h30 às 20h30. Porém, a organização limitou o número de vagas conforme a capacidade da atividade.

Durante o desafio, os participantes poderão mostrar seus talentos em momentos de dança e interação com o público. Além disso, a disputa vai valorizar criatividade, animação e desenvoltura. No fim, o vencedor receberá o título de “Forrozeiro Oficial do Chopp & Forró Cidade Manoa 2026”.

Programação

Além do desafio, o público poderá aproveitar atrações musicais, área gastronômica, espaço kids, karaokê, bingo e outras atividades. Entre os destaques está a Resenha do Angry, que se apresenta na sexta-feira com participação especial de Felipe Salles.

Ainda durante a programação, marcas do Shopping Cidade Manoa, como Asya Fashion, Bem Feminina, Joza & Douglas, Natura e Choperia Rio Negro, terão ativações e experiências para os visitantes.

Forró e cultura

Segundo a gerente de Marketing do shopping, Agnes Abensur, a iniciativa busca fortalecer o calendário cultural da Zona Norte e criar um novo ponto de encontro para os moradores.

“O forró faz parte da cultura de Manaus e tem uma presença muito forte nas zonas Norte e Leste. Queremos aproveitar esse espaço para valorizar nossos clientes, os artistas e todos que fazem parte dessa região”, afirmou.

Além disso, a programação inclui uma competição de chopp de um litro, exclusiva para maiores de 18 anos. Para participar, o interessado precisa apresentar documento oficial com foto. A organização também reforça que menores de idade não podem comprar, receber ou consumir bebidas alcoólicas.