PREVISÃO DO TEMPO

Calor intenso deve atingir diferentes regiões, enquanto áreas do Sul enfrentam chuva forte e ventos de até 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora uma possível onda de calor que pode atingir uma grande área do país, desde a Amazônia até o Sudeste, passando pelo Centro-Oeste. Para confirmar o fenômeno, o instituto precisa registrar temperaturas pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos.

Nesta quinta-feira (13), diferentes áreas já enfrentam temperaturas elevadas e baixa umidade. Além disso, o Inmet mantém alerta amarelo para umidade relativa do ar entre 30% e 20%.

Calor intenso

No Centro-Oeste, os termômetros podem chegar perto dos 40°C. A previsão indica máxima de 37°C em Goiânia e Cuiabá, enquanto Brasília pode registrar mínima de 18°C.

Apesar do calor, algumas áreas de Mato Grosso podem ter chuva isolada. A possibilidade se concentra nas regiões de Colniza, Aripuanã e Cotriguaçu, no noroeste do estado.

No Norte, muitas nuvens predominam durante a manhã, com possibilidade de chuva isolada no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e no norte e oeste do Pará. À tarde, as instabilidades se concentram principalmente no noroeste do Amazonas e em Roraima.

Durante a noite, a chuva pode atingir o norte do Amazonas e do Pará, além de Roraima e Amapá. Também há possibilidade de precipitações isoladas no Acre, centro-norte de Rondônia, sul do Amazonas e litoral do Pará.

Mesmo com a previsão de chuva em parte da região, o calor continua. Palmas e Rio Branco podem registrar mínima de 22°C. Já Porto Velho e Palmas têm máxima prevista de 37°C.

Baixa umidade

No Nordeste, a chuva deve se concentrar no litoral, principalmente entre o norte da Bahia, centro-leste de Sergipe e sul de Alagoas. No interior, o tempo permanece firme e a umidade fica baixa em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

Fortaleza pode registrar máxima de 31°C, enquanto Teresina terá mínima de 20°C.

No Sudeste, o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo terá muita nebulosidade. Também há possibilidade de chuva com trovoadas isoladas no litoral sul paulista.

Enquanto isso, o interior permanece com tempo firme. O Inmet mantém alerta amarelo para baixa umidade no centro-norte de São Paulo e em grande parte de Minas Gerais. Belo Horizonte pode ter máxima de 32°C e mínima de 14°C.

Sul tem alerta laranja

No Sul, o cenário é diferente. O Inmet mantém alerta laranja para chuva de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 km/h em grande parte de Santa Catarina, no extremo sul do Paraná e em áreas do Rio Grande do Sul.

As instabilidades provocam chuva e trovoadas em diferentes pontos da região. Além disso, a previsão indica aumento da intensidade das chuvas durante a tarde, principalmente entre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 13°C. Já Curitiba pode registrar máxima de 22°C.

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