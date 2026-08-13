CASO POLICIAL

Jovem de 17 anos é acusado de matar familiares nos EUA após criar histórias sobre assassinatos com o ChatGPT.

Um adolescente de 17 anos é acusado de matar a mãe, de 45 anos, e o irmão, de 14, em Acton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o jovem usou o ChatGPT para criar “histórias de fantasia perturbadoras sobre o assassinato da sua família”.

Na noite de terça-feira (11), policiais encontraram os dois mortos dentro da casa da família. Logo depois, as autoridades apreenderam A. A., que vai responder ao processo como adulto.

Uso do ChatGPT

A promotora do Condado de Middlesex, Marian Ryan, afirmou que o adolescente apresentava um “comportamento preocupante” antes dos assassinatos.

Segundo ela, o jovem usava o chatbot para criar “ideias teóricas ou histórias de fantasia sobre o assassinato da sua família”. Além disso, Marian afirmou que ele pediu ao ChatGPT ajuda para produzir histórias perturbadoras no estilo de romances góticos.

O adolescente estudava na Acton-Boxborough Regional High School.

Polícia chega à casa

Por volta das 18h30, o pai do adolescente chamou a polícia depois que um professor particular tentou entrar na residência, mas não conseguiu.

O homem contou aos policiais que conversou com a esposa pela última vez naquela manhã, antes de sair para trabalhar. Enquanto isso, o filho de 14 anos havia sido visto pela última vez por volta do meio-dia.

Durante a verificação de segurança, policiais encontraram o adolescente morto no andar térreo. Depois, localizaram a mãe no porão.

A polícia ainda não informou como as vítimas morreram.

Caso segue sob investigação

A. A., de 17 anos, vai responder ao processo como adulto. Enquanto isso, as autoridades investigam as circunstâncias das mortes.

Leia mais

Roblox restringe chat de crianças e provoca onda de protestos no jogo: ‘Quero injustiça’