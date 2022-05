Artistas do AM se destacam no musical ‘Legalmente Loira’, no Rio de Janeiro

Legalmente Loira estreou no último dia 14 de maio e fica em cartaz no Teatro Fashion Mall, nos próximos dois sábados e domingos (21, 22, 28 e 29

Manaus (AM) – Está em cartaz no Rio de Janeiro o musical “Legalmente Loira”, produzido pela In Cena Casa de Artes e Produções.

Nos bastidores e no elenco, artistas amazonenses se destacam no espetáculo, que está fazendo o maior sucesso. A cantora e atriz Marcella Bártholo, que faz parte do time da escola, assina a direção artística do musical, e o ator Patrício Terry é assistente de produção, além de atuar como o personagem Nikkos.

Legalmente Loira estreou no último dia 14 de maio e fica em cartaz no Teatro Fashion Mall, nos próximos dois sábados e domingos (21, 22, 28 e 29).

Musical

O musical é inspirado no filme de mesmo nome e que foi sucesso no mundo inteiro. Conta a trajetória da jovem Elle Woods, que para ficar próxima do ex-namorado, Warner, que foi estudar Direito em Harvard, vira a sua vida de cabeça para baixo. O espetáculo tem direção e coreografia de Victor Maia, uma referência em teatro musical. A direção musical é de Alexandre Queiroz.

Marcella Bártholo ressalta que, desde a concepção do projeto, a In Cena foi pensada para ser um espaço aberto para receber artistas de todo o país e contribuir com as carreiras, capacitando, orientando e direcionando para o mercado de trabalho. “Poder ter um conterrâneo de Manaus na equipe da escola e também nas produções artísticas me deixa muito contente. O objetivo da escola é esse: abrir portas e auxiliar os artistas da melhor maneira possível”, destacou.

O amazonense Patrício Terry, que interpreta o personagem Nikkos em “Legalmente Loira”, conta que tem sido muito gratificante poder fazer parte desse trabalho no palco e também nos bastidores, como assistente de produção. “Desde a época da escola eu já era envolvido com o universo artístico, produzia peças de teatro. Depois de adulto, fiz outros trabalhos, como produção de desfiles e ensaios fotográficos de moda e eventos em geral. Paralelo a isso, sempre gostei de dançar e participava de campeonatos. Então, a arte sempre esteve presente na minha vida de forma muito forte”, detalhou.

Segundo Patrício, a pandemia de coronavírus trouxe muitas reflexões e, nesse processo, ele acabou seguindo o desejo de investir na carreira de ator. “Comecei fazendo os cursos on-line oferecidos pela In Cena. Depois, em julho de 2021 participei do workshop presencial para o musical ‘Legalmente Loira’. Esse momento foi decisivo, porque coloquei na cabeça que precisava me organizar para mudar para o Rio de Janeiro, para me aperfeiçoar. Acabei sendo selecionado para o elenco do musical e isso me impulsionou ainda mais. A Marcella Bártholo, através da In Cena, tem sido uma grande incentivadora do meu sonho e isso me deixa extremamente feliz”, ressaltou.