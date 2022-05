Wilson Lima destina mais de R$ 620 mil para impulsionar produção rural no município

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima liberou, neste sábado (21), mais de R$ 620 mil para impulsionar o setor primário de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), durante ação do Governo Presente na cidade. Entre os investimentos estão recursos para apoiar a Feira Cultural do Cacau e a entrega de fomento para uma associação do setor rural e de crédito para produtores agrícolas.

Na ocasião, o governador também entregou equipamentos para a Feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). As entregas são resultado do trabalho da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), ADS, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Hoje, na condição de governador, eu tenho a possibilidade de mudar a realidade de muitos pequenos produtores, de dar condições para que eles possam trabalhar e ter uma melhor renda. E é isso que eu faço todos os dias”, destacou Wilson Lima em discurso.

Acompanharam o governador em Uricurituba o deputado federal Alberto Neto, os deputados estaduais Cabo Maciel e Therezinha Ruiz. O prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro, e vereadores do município também acompanharam as ações do Governo do Amazonas.

Feira do Cacau

Como parte das ações de retomada das feiras de agronegócios no estado, o Governo do Amazonas repassou R$ 408 mil em recursos para apoiar a realização da 17ª Festa do Cacau & Feira Cultural de Urucurituba. Este ano, o evento irá ocorrer entre os dias 15 e 18 de junho, no Bosque Municipal da cidade.

Associação

Por meio do FPS, o governador entregou fomento de mais de R$147 mil para a Associação dos Produtores da Terra Preta do Limão (Aprotel). A instituição recebeu um trator agrícola, roçadeira, grade aradora e pneus de transporte, além do frete de Manaus para a Comunidade N. S. Nazaré Terra Preta do Limão.

De acordo com o presidente da Aprotel, Jailson Soares, os equipamentos irão aumentar a capacidade produtiva desenvolvida pela Associação, por meio dos processos das novas tecnologias de mecanização agrícola.

“Hoje, trabalhamos braçalmente na nossa associação, na nossa produtividade, e com esses equipamentos, vamos poder movimentar mais a terra para ter uma produtividade melhor e uma extensão de trabalho maior. Esse é o nosso objetivo, vai ajudar bastante a gente”, disse o presidente da Aprotel.

Feira da ADS

Em Urucurituba, o governador Wilson Lima inaugurou a primeira Feira de Produtos Regionais da ADS no município, que beneficiará até 40 feirantes da agricultura familiar.

“Essas tendas aqui são de um projeto que a gente tem, que é da feira do produtor rural, essas tendas servem para que o produtor rural venha lá da sua propriedade, ele traga o cacau, a macaxeira, a banana e venda, e use essa estrutura aqui para vender direto para o consumidor. Não tem aquela história de atravessador”, disse Wilson Lima.

Na ocasião foi entregue um kit feira contendo duas tendas, uma faixa, expositores de pescado, 50 mesas, 50 cadeiras e 50 coletes para os feirantes.

Para a produtora rural Helenilda Ramos, a Feira da ADS vai contribuir para geração de renda para ela e para as famílias do Lago do Piranhinha, na zona rural de Urucurituba.

“É muito importante porque nós vamos poder apresentar os nossos produtos, vamos poder vender melhor, isso faz muito bem para nós que somos produtores e também para a cidade”, afirmou Helenilda Ramos, que comercializa limão, banana, farinha, artesanato, entre outros produtos.

Crédito Rural

Em Urucurituba, foram liberados R$ 71 mil em Crédito Rural ao setor primário do município, por meio da parceria entre a Afeam e o Idam. O investimento beneficiará agricultores de mandioca e pescadores artesanais da cidade.

Também foram entregues 39 Cartões do Produtor e realizados 3 cadastramentos no Cadastro Ambiental Rural.

*Com informações da assessoria

