Wilson Lima firma convênio de R$ 7,1 mi para recuperar sistema viário de Urucurituba

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro, firmaram, neste sábado (21), convênio para recuperar a pavimentação asfáltica das ruas da sede do município. Os investimentos são da ordem de R$ 7,1 milhões, dos quais R$ 6,9 milhões são do Estado e cerca de R$ 200 mil contrapartida do município.

O convênio será executado via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e contempla obras de drenagem superficial, recapeamento de ruas e construção de meio fio e sarjetas.

Conforme o governador Wilson Lima, as obras vão melhorar a acessibilidade e mobilidade urbana para cerca de 25 mil pessoas do município.

“Nós temos uma série de ações aqui para o município de Urucurituba. Nós fizemos hoje a assinatura de um convênio, com o repasse de mais de R$ 7 milhões para prefeitura, para melhorar e complementar a recuperação do sistema viário”, ressaltou Wilson Lima.

“Eu quero agradecer muito o nosso Governo do Estado. Antes, só tinha buraco nas ruas, era perigoso até a gente se acidentar. Quando chovia ficava igual uma piscina; com o asfalto vai melhorar muito”, disse a moradora do município, Mônica Tavares, de 36 anos.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, além de contribuir com a acessibilidade, as obras levam bem-estar à população.

“Vamos trabalhar também na drenagem superficial da água das chuvas contribuindo para redução dos índices de doenças transmissíveis através dos meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira no período seco”, enfatizou Marcellus.

No município, o governador Wilson Lima também assinou a ordem de serviço para conclusão da reforma do Centro Social Comunitário na Terra Preta do Limão. A obra estava abandonada por gestões anteriores.

Governo Presente – As ações do programa Governo Presente também chegaram a Urucurituba neste sábado (21/05). A iniciativa levou investimentos nas áreas de infraestrutura, setor primário, educação e saúde para o município, levando serviços do Estado para mais perto da população.

