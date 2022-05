Polícia apreende quase 150 kg de drogas no AM e dá golpe de R$5 milhões no crime organizado

Manaus (AM) – Quase 150 quilos de drogas foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira (23), durante uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da operação Hórus. A ação ocorreu dentro de uma embarcação que vinha do município de Tefé com destino a Manaus.

De acordo com os policiais que participaram da ação, foi realizada uma abordagem de rotina na embarcação e durante os procedimentos uma mulher que viajava no camarote da embarcação demonstrou bastante nervosismo.

As equipes decidiram fazer buscas no local e encontraram no forro do camarote vários tabletes de drogas. Em busca a outro camarote também foram encontradas mais drogas totalizando 149 kg de maconha do tipo skunk apreendidos.

Três mulheres, um homem e uma adolescente foram capturados e levados para responder pelo fato. O prejuízo estimado para o crime organizado é de R$ 5.215,000 milhões.

Os suspeitos irão ficar à disposição da Justiça, para responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Já a adolescente irá responder pelo ato infracional análogo ao crime de drogas.

