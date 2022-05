Em três meses, mais de 1 tonelada de drogas e 340 armas foram apreendidas em Manaus

Parte do êxito no trabalho de produtividade é a integração entre as polícias Civil e Militar

SEGURANÇA DO AM

Manaus (AM) – Entre janeiro e março deste ano, em Manaus, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a apreensão de 1,5 toneladas de entorpecentes pelas forças de segurança do estado.

Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) que também registrou a apreensão de 343 armas de fogo e a recuperação de 433 veículos somente neste período.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, o governador Wilson Lima determinou a intensificação do policiamento para combater a criminalidade em todo o estado.

Segundo o coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, as zonas norte e leste da capital têm o maior índice de apreensões.

“Em Manaus, temos seis zonas administrativas, normalmente tanto a apreensão quanto a demanda criminal é proporcional à população. A zona norte é a área mais populosa, seguida da zona leste, então essas duas têm o maior número de apreensões de armas, drogas e veículos”, disse.

Parte do êxito no trabalho de produtividade é a integração entre as polícias Civil e Militar, além da contribuição da população, por meio das denúncias feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

“As muitas ações são baseadas nessas informações que chegam por meio do 181, e também das chamadas emergenciais do 190, que é o atendimento emergencial pela Polícia Militar e o boletim de ocorrência. São essas informações que subsidiam o processo decisório e também a implementação diária de operações”, explicou o major.

Coordenador do Ciesp, major Rouget Brito. – Tarcísio Heden/SSP-AM

Disque-denúncia

A SSP-AM ressalta a importância da população na resolução dos casos, por meio de denúncias que possam levar a polícia até os autores de crimes na capital.

As informações podem ser repassadas para o sistema de segurança pelo número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24h por dia e a denúncia pode ser feita de maneira anônima.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Manaus

As armas e o crime

Armas de fogo são apreendidas em caixa de televisão no Porto de Manaus