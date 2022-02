Shádia Fraxe e Sabá Reis: principais nomes para compor chapa de Wilson Lima

Manaus (AM) – Em outubro deste ano, os eleitores se deslocarão às urnas para decidir os representantes para os cargos de presidente, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. No Amazonas, articulações políticas já estão sendo desenvolvidas para organizar possíveis chapas que cheguem às bancadas em 2023.

O planejamento do atual Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que concorrerá à reeleição é o principal foco de especulações. Uma eventual mudança de partido e cotação de nomes para o cargo de vice-governador já estão circulando nas redes sociais.

Com a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, secretários municipais são cotados para compor a chapa de Wilson Lima. Dentre os possíveis nomes, estão: Shádia Fraxe, secretária municipal da saúde (Semsa) e Sabá Reis, secretário municipal de limpeza urbana (Semulsp).

Shádia é médica e economista, foi gestora por mais de 10 anos do Instituto Médico de Clínica e Pediatria do Estado do Amazonas. É a primeira mulher a assumir a secretaria municipal de saúde, além de ser casada com o deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos).

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da secretária Shádia para obter informações acerca da possível filiação, mas não obteve um retorno. Entretanto, perguntada por um jornal local, acerca da possibilidade de compor a chapa de Wilson Lima neste ano eleitoral, a secretária afirmou que atualmente, seu principal foco é gerir a saúde da capital amazonense.

“O meu compromisso e lealdade é com David Almeida. Estou empenhada em tratar da atenção básica da nossa cidade. Esse é o meu papel. Eu estou focada na saúde da nossa cidade. Esse é o meu foco”, disse.

Reis na disputa

As especulações envolvendo o nome de Sabá Reis já englobam até uma possível filiação partidária estratégica. Informações divulgadas, mostram a possibilidade de que Reis possa anunciar sua união ao Avante, sigla que o prefeito David Almeida faz parte.

O secretário Geral do Avante, Wagno Oliveira, publicou em suas redes sociais uma foto do secretário Sabá Reis falando sobre as especulações e salientou que o partido está de portas abertas para recebê-lo na disputa do pleito de 2022 com o melhor time.

“Será uma honra recebermos uma pessoa com a grandeza do nobre Sabá Reis, um político com sua envergadura, qualquer partido político no Amazonas ficará gigante e no Avante Amazonas não será diferente”, escreveu.

Sabá é graduado em serviço social, atualmente ocupa o cargo na Semulsp e já ocupou cargos de vereador e deputado estadual. Já foi o 1º secretário da Mesa Diretora e líder do PR na Aleam e secretário de ação social, do Estado e do Município.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Semulsp para obter informações acerca da possibilidade de Sabá se unir com Wilson nas próximas eleições, mas não obteve um retorno até o momento.

União prefeitura e governo

Desde o segundo semestre de 2021, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado do Amazonas já tem demonstrado sinais de sua união em prol da população manauara.

Recentemente, o prefeito David Almeida (Avante), participou do evento da reabertura das atividades da Câmara Municipal de Manaus. Durante a leitura da mensagem governamental 2022, o prefeito frisou nas atividades em parceria com o Governo de Wilson Lima, o qual estava presente.

Em dezembro do ano passado, governo e prefeitura anunciaram uma parceria na área da saúde. A medida fez parte de uma série de ações entre os poderes, que envolverão também transporte, segurança e infraestrutura.

“Venho até o governador propor ações que possam melhorar a vida da população. O que nos trouxe aqui é a necessidade de fazermos dessa cidade um lugar melhor para se viver. E despidos de vaidade pessoal, política e partidária, vamos ajudar as pessoas que estão lá dentro do bairro, que precisam de asfalto, de sarjeta, de meio-fio”, afirmou David na época.

